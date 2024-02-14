Erdoğan "Katil, Darbeci, Asla Görüşmem" Dediği Sisi İle Görüştü, "Kardeşim" Dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan "katil, darbeci asla görüşmem" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü, "kardeşim" dedi. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Erdoğan iki ülke ilişkilerine dikkat çekerek, “Mısır’la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz.” dedi. Erdoğan ticari ilişkilere de değinerek, “Bugünkü istişarelerimizde ticaret

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan "katil, darbeci asla görüşmem" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü, "kardeşim" dedi. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Erdoğan iki ülke ilişkilerine dikkat çekerek, “Mısır’la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz.” dedi. Erdoğan ticari ilişkilere de değinerek, “Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmini kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da arttırma kararlılığındayız.” diye konuştu.

Resmi ziyarette bulunmak üzere 12 yıl sonra Mısır’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asla görüşmem” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

Erdoğan, Sisi imzanın ardından birlikte ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başlıkları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanının nazik davetine icazetle uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl, yeniden Kahire’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsn-ü kabülden ötürü Cumhurbaşkanı Sayın Sisi başta olmak üzere tüm Mısır’lı kardeşlerimize şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum.

“9 İŞÇİMİZİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

*Dünkü kazadan dolayı Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Özel bir maden ocağında dün toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Bu 9 kardeşimizi arama-kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanımız ile Enerji Bakanımızı Erzincan’a gönderdik. Biz de kendilerinden düzenli olarak bilgi alıyoruz.

“ERZİNCAN’DA 827 UZMAN PERSONEL BULUNUYOR”

*Bölgede 339’u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 uzman personel bulunuyor. Ayrıca 626 araç, 32 iş makinası, 97 aydınlatma kulesi, 6 drone, 44 jeneratör ile özel donanıma sahip diğer araçlar kaza sırasında çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan afetten korusun diyorum.

“TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ÇIKARTMA GAYRETİNDEYİZ”

*Mısır’la bin yılı aşan iç içe geçmiş ortak bir tarih ve kültüre sahibiz. Bu köklü mirastan aldığımız güçle Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkartma gayretindeyiz. Aynı güçlü iradenin Mısır tarafında da olduğunu görüyoruz. Yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyimizi cumhurbaşkanlığı seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirme üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim. Bu ziyarette inanıyorum ki ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır.

“TİCARET HACMİNİ KISA SÜRE İÇİNDE 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İÇİN MUTABIK KALDIK”

*Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin lokomotifini oluşturuyor. Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmini kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. Ayrıca 3 milyar dolara yaklaşan yatırımlarımızı da arttırma kararlılığındayız. Görüşmelerimizde bu yönde atabileceğimiz ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi çok ciddi potansiyele sahip olduğumuz diğer bir alandır. Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor.

“MISIR’LA GÜÇ BİRLİĞİNE GİDEREK ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUM”

*Mısır’la güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Enerji, nükleer ve yenilebilir enerji alanında iş birliğimizi geliştirme imkanlarını da değerlendiriyoruz.

*Turizm, eğitim ve kültür alanlarında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceğiz. Kahire’deki Yunus Emre Enstitüsü, dünyada Türkçe kurslarına en fazla ilgi gösterilen şube konumundadır. Geçtiğimiz yıl 22 bin Mısır’lı öğrencinin Türkçe öğrenmek üzere kurslara kayıt yaptırması memnuniyet vericidir.

“İSRAİL SALDIRILARINDA ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK VE KADIN 28 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZ ŞEHİT EDİLDİ”

*Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında yer aldı. İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 70 bine yakın Filistinli masum yaralandı.

“İNSANİ YARDIMLARIN ENGELSİZ BİR ŞEKİLDE GAZZE’YE SEVKİ ÖNCELİĞİMİZDİR”

*Savaşta dahi dokunulmaması gereken camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, Birleşmiş Milletler binaları bombalandı. Netanyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Ateşkesin biran evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze’ye sevki önceliğimizdir. Ülkemizden bugüne kadar uçak ve gemilerle 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini buradan da özellikle ifade etmek istiyorum.

“GAZZE İÇİN SAHRA HASTANEMİZİN TESİSİ İÇİN UZMANLARIMIZ ÇALIŞIYOR”

*Mısır Kızılay’ına, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığına ve ilgili tüm Mısır Kurumlarına teşekkür ediyorum. İnsani yardımlarımızın yanı sıra refakatçileri dahil 700’den fazla Filistinli kardeşlerimizi tedavileri için Mısır üzerinden ülkemize getirdik. Gazze için de bir sahra hastanemizin tesisi için uzmanlarımız çalışıyor. Hastanenin en kısa zamanda faaliyete geçmesi noktasında Mısır’lı kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz.

“NETANYAHU KATLİAMLARINI REFAH’A TAŞIMAKTAN UZAK DURMALI”

*Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler, bizler için yok hükmündedir. Gazze’nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Mısır’ın bu konudaki dirayetli ve kararlı tutumunu takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Netanyahu yönetimi katliamlarını, Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah’a da taşımaktan uzak durmalı.

“GAZZE’NİN YENİDEN TOPARLANMASI VE İMARI İÇİN MISIR’LA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

*İslam dünyası, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum, sonu soykırıma varacak böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Gazze’de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Orta vadede Gazze’nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır’la birlikte çalışmaya hazırız.

*Sayın cumhurbaşkanıyla görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Somali’deki meseleleri değerlendirme fırsatı bulduk. Bu üç kardeş ülkenin birliğine, berberliğine, toprak bütünlüğüne ve huzuruna desteğimiz tamdır. Biz ne Afrika’da, ne Ortadoğu’da ne de gönül coğrafyamızın diğer yerlerinde çatışma, gerilim, kriz görmek asla istemiyoruz. Bu amaçla bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır’la temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız.

*Sözlerime son verirken, Sayın cumhurbaşkanına nazik ev sahipliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, halklarımız ve bölgemiz bakımından hayırlara vesile olmasını Allah'dan temenni ediyorum.

SİSİ: BÜTÜN İLİŞKİLERİ TÜRKİYE İLE BERABER BİR AN ÖNCE DAHA İYİ BİR SEVİYEYE GETİRECEĞİZ

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

“Strateji ortaklığı kesinlikle iki ülkenin çok iki merkezli ağırlıklı, barış anlamında, istikrarı ve aynı zamanda refah ve gelişme açısından görüyoruz.

*İki ülkenin ciddi anlamda terör ve diğer ekonomik sıkıntıları şu andaki genel bir durum. Burada şu andaki Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkilerden ciddi anlamda gurur duyuyoruz. İnsani yardımlar, Gazze'deki yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz.

*Yardımlar ihtiyaçları karşılamıyor. Sayın Erdoğan'la konuştuğumuzda özellikle ateşkesin yapılması, Batı Şeria'da sukunete ulaşılmasını ve bir an önce Filistin'in ilanını istiyoruz. 1967 anlaşma ve sınırlarına göre başkentin Kudüs olarak ilan edilmesi lazım. İki ülkenin Libya konusundaki anlaşmasını beyan ettik. Meclis ve askeri açıdan Libya'daki bütünlüğü ve gelişmesiyle alakalı konular. Libya konusunda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Bölgedeki bütün ilişkileri Türkiye ile beraber bir an önce daha iyi bir seviyeye getireceğiz."

Anka Haber Ajansı