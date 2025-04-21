Erdoğan Konuşurken "Ak Parti Sebep Enflasyon Sonuç" Şeklinde Pankart Açan Tekstil İşçisi Tutuklandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açan, elindeki telefonu platforma doğru atan 3 çocuk babası tekstil işçisi N.K. (44) tutuklandı. İfadesinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle sesini duyurmak istediğini söylediği öğrenilen işçi, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, N.K., 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreni sırasında Erdoğan'ın konuşma yaptığı platforma doğru cep telefonunu atıp "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açtı. Güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınan N.K., Emniyete götürüldü ardından da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"Ülkede inanılmaz bir ekonomik sıkıntı olduğunu düşündüğü..."

Daha önce de iki kez AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde benzeri protesto eyleminde bulunduğunu söyleyen tekstil işçisinin ifadesinde "ülkede inanılmaz bir ekonomik sıkıntı olduğunu düşündüğünü" belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümeti ülkeyi kişi ve kurum olduklarından dolayı, yaşamış olduğum sıkıntıyı anlatmak istedim. Cumhurbaşkanımıza ulaşmanın başka bir yolunu bulamadığım için mitinge katılma kararı aldım. Cumhurbaşkanımıza zarar verme niyetim kesinlikle yoktur. Telefonumu cumhurbaşkanımıza zarar vermek amacı ile değil, sadece beni duysun ve görsün diye platform ile bulunduğum yer arasındaki boşluğa attım. Sonrasında pankart açmamdaki amaç da yine söylemiş olduğum gibi dikkatleri üzerime çekmişken, ekonomik sıkıntıların olduğunu anlatmak istememdir." dediği öğrenildi.

"Biraz olsun gelir eşitsizliğinin ortadan kalkmasını" istediği...

İfadesinde "Allah'ın dinini kullanma reis" şeklindeki pankartın amacını da, "Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, Müslümanlıkta varlıklı kesim ekonomik sıkıntıları yaşayan halkı da düşünmeli ve biraz olsun gelir eşitsizliğini ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bunları yazmamdaki amaç da ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyona çözüm aramaktır." sözleriyle anlattığı kaydedilen N.K.'nın avukatının da hakimlikte "Kendisinin basit yaralama ile ilgili bir eylemi olmadığı dosyada belli olacaktır. Telefonu platform arasına atmıştır. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun maddi unsurları oluşmamıştır. Müvekkil içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendini göstermek istemiştir. Sabit ikametgah sahibidir, kaçma şüphesi yoktur. Deliller toplanmıştır, delilleri karartma şüphesi yoktur." sözleri ile serbest bırakılmasını istediği belirtildi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde, bir futbol kulübünün sahaya normal doğum ile ilgili bir pankart ile çıkmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin konuşmuş, "Kulübümüz gayet masum, gayet doğru ve yerinde bir adım attı. Bunun üzerine malum odaklar hemen harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler. Ardından projeyi yürüten Sağlık Bakanlığımızı hedef aldılar. Sonra da eleştiri oklarını hükümetimize ve şahsımıza yönelttiler. Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere buradan şunu soruyoruz: Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, cerrahi müdahale yerine normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor" demişti. Erdoğan, 23 yıllık sağlık sistemini de şu sözlerle övmüştü:

"Dünyada örnek alınan birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, polikliniğiyle, hastanesiyle en ileri teknolojili her türlü aracı, gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz. Elbette kimi yerlerde birtakım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Ama oralarda da şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz. İnsanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bizim siyasette rehberimiz bellidir. Devlet millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet etmek için vardır.

"Yaşı 30'un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini hatırlamıyor"

Yaşı 30'un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini doğal olarak hatırlamıyor. Sıra bulmanın ayrı dert, ilacın ayrı dert, tedavinin ayrı dert olduğu o kötü günleri hamdolsun gençlerimiz bilmiyorlar. Eskiden sağlık deyince hastane deyince insanlarımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyorlar. Burada çok kısa bir şekilde sizlerle bazı rakamları paylaşmak isterim. Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlar da bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı bin 547'ye çıkardık."

Anka Haber Ajansı