Erdoğan: Küçük Esnaflarımızın Prim Ödeme Gün Sayısını Ssk’lılarla Eşitleyerek 7 Bin 200 Güne İndiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de; “Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de; “Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda miting yaptı. Erdoğan burada özetle şöyle konuştu:

“İNŞA SÜRECİ BAŞLAYAN KONUT VE EV SAYISI SAYISINDA 141 BİN 300’Ü TEMELİ ATILAN KONUT VE KÖY EVİ SAYISINDA İSE 58 BİN 630 RAKAMINA ULAŞTIK”

“Biliyorsunuz, yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri’de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında Kayseri geliyordu. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibiyle Memduh büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Millet olmanın, kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri halkına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Asrın felaketini yaşamış, 50 bini aşkın insanımızı toprağa vermiş olsak da devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz. Toplam 837 bin 500 çadırı ve 100 bin konteynırın kurulumunu yaptık. İnşa süreci başlayan konut ve ev sayısı sayısında 141 bin 300’ü temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 rakamına ulaştık.

Şu anda bu meydan bir rekor kırdı, 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs’ta da bunlara bu cevaba verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Şov ve istismar için deprem bölgesine gidenler ne yazık ki onlar sırtını dönse dahi biz depremin izlerini tamamen silinceye kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun.

“DEPREME RAĞMEN EMEKÇİSİNİ, İŞÇİSİNİ, MEMURUNU ENFLASYONA EZDİRMEYEN EKONOMİSİYLE BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ VARSA BUNU SİZLERLE BİRLİKTE SIRT SIRTA VEREREK BAŞARDIK”

Bugün milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa yıllık 36 milyar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, tarımsal gayrisafi hasılası 407 milyar lirayı geçen bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervi neydi, hatırlayın, değerli kardeşlerim 27,5 milyar dolardı. Şimdi 115 milyar dolara ulaştı. IMF’ye borcumuz neydi, hatırlayın, 23,5 milyar dolar.

İstihdam 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan turizm değeri her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen emekçisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen ekonomisiyle bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle birlikte sırt sırta vererek başardık.

“YURT DIŞINDA ÇOK CİDDİ SAYIDA KAYSERİLİ KARDEŞLERİM VAR. SANDIKLAR KAPANMADAN MUTLAKA ONLARA ULAŞMALIYIZ”

Biliyorsunuz, yurt dışında oy verme işleri 27 Nisan’da başladı, 9 Mayıs’a kadar devam ediyor. Yurt dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Bu kritik dönemde ana vatanlarına sahip çıkmalarını isteyeceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı’na desteklerini talep edeceğiz. Bu meseleyi hallettikten sonra Kayseri’de çalışmaya devam edeceğiz. Buraya gelemeyen eşimizin, dostumuzun veya komşumuzun kapısını çalacağız. Benim selamımı söyleyecek, kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak, Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz.

Artık Avrupa’nın bile ötesinde bir sağlık sistemine, sosyal güvenlik sistemine, dijital alt yapıya, elektronik devlete sahibiz. Artık kendi alanında dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış İHA’lara, SİHA’lara, Akıncılara, Kızılelmalara, ANKA’lara sahibiz. Ülkemizin tüm bu imkânlarını günden güne geliştiriyoruz. Sormak lazım bu CHP’li kardeşlerimize, ya bu bay bay Kemal ne yaptı? CHP’li belediyelerde ne yaptınız? İzmir’de ne yaptınız? İstanbul’da ne yaptınız? Ankara’da ne yaptınız? Aynen öyle, onlar musluk açar, musluk kapar. Bay bay Kemal ve ortakları inanın elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz.

Bay bay Kemal’in Kayseri’de ‘Katarlılara sattılar’ yalanını attığı fabrikada yeni nesil Fırtına obüslerimizi ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan. CHP’li kardeşlerim de bu adamın bu yalanlarına uyuyor.

Etrafımızda doğal gaz ve petrol fışkırırken biz yıllarca bundan mahrum kaldık. Emekliye, işçiye, memura, gençlere, kadınlarımıza harcayacağımız 100 milyarlarca doları maalesef yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para başkalarına gitmeyecek, milletimizin cebinde kalacak. Peki, bu parayla ne yapacağız? Bir müjde daha veriyorum. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin belli bir miktarını bu bankada rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Mesela ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitimden istihdama kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız. Kayserili gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek, 2 yılı ödemesiz, 58 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredisini alacak, düğününü yapacak.

“KÜÇÜK ESNAFLARIMIZIN PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI SSK’LILARLA EŞİTLEYEREK 7 BİN 200 GÜNE İNDİRİYORUZ”

Karadeniz’deki doğal gazımızın kalitesi hamdolsun çok iyidir. Gabar’daki petrolümüz Kayseri’nin dillere destan üzüm pekmezi kıvamında. Nasıl? İşte bu kalitedir, gerçekten çok temiz, ülkemizin günlük ihtiyacının onda birini karşılayacak önemli bir kaynağa kavuştuk. Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak.

Bizim sözümüz, öyle adı yalancı çobana çıkmış bay bay Kemal’in sözüne benzemez. Ne diyor, ‘Sana söz.’ Ya sen bugüne kadar verdiğin sözün hangisini tuttun? İşçiler atılmayacak dedin, İstanbul Büyükşehir Belediye’de kapıya koydun, İzmir’de Belediye’de işçileri kapıya koydun. Ankara’da kapıya koydun. Ya hangi sözü? Sende doğruluk diye bir şey var mı? dürüstlük diye bir şey var mı? Hayatın yalan hayatın. Şimdi yine yalan üstüne yalan. Zannediyor ki benim Kayserili kardeşim bunu yutacak. Yutar mı?

“AĞZI SÜT KOKAN TORUNUNU SİGORTALI YAPIYOR YA. KİM? BAY BAY KEMAL. BİZE VE AİLEMİZE ATTIĞI İFTİRANIN HADDİ HESABI YOK”

Belediyedeki işçilerin maaşlarını taksit taksit anca ödüyorlar. Çıkmış bir de ‘Emekliye şunu vereceğim, memura şunu vereceğim’ diyor. Kardeşlerim, bakın şu çok önemli, daha ağzı süt kokan torununu SGK’lı yapan birisi utanmadan millete hak, hukuk, adalet dersi veriyor. Şuna bak. Ağzı süt kokan torununu sigortalı yapıyor ya. Kim? Bay bay Kemal. Bize ve ailemize attığı iftiranın haddi hesabı yok. Sonra buralarda ahlaktan, dürüstlükten, erdemden, kul hakkı yememekten bahsediyor. Şimdiye kadar istikrarlı olduğu tek konu var, meydanlarda verdiği sözü hiçbirini tutmamak. Gazi Mustafa Kemal’in partisini marjinal örgütlerin, mezhep fanatiklerinin, LGBT savunucularının, milletin inancına Ortaçağ karanlığı diyen edepsizlerin, manda ve himaye heveslilerin yuvası hâline dönüştü. Değerli kardeşlerim, CHP LGBT’cidir. İYİ Parti LGBT’cidir. HDP LGBT’cidir. Diğerlerinden aykırı bir şey duydunuz mu? Onlar da LGBT’ci. Ama LGBT AK Parti’nin semtine uğrayamaz. MHP’nin semtine uğrayamaz. Cumhur İttifakı’nın semtine uğrayamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

Bu ittifakta ilke yok, kırmızı çizgi yok, hassasiyet yok, devletin ve milletin bekasına dair hiçbir duruş yok. Proje ve vizyon zaten yok. Peki bunların yerine ne var? Bolca yalan var, palavra var, maske var, renkten renge girme alışkanlığı var.

“ŞU AVRUPA, FRANSA’SI, ALMANYA’SI, İNGİLTERE’Sİ ACABA BU KARDEŞİNİZE NİYE SALDIRIYOR?”

Kardeşlerim, şu Avrupa, Fransa’sı, Almanya’sı, İngiltere’si acaba bu kardeşinize niye saldırıyor? Türkiye’yi sevdikleri için mi? Türkiye’deki beklediklerini bulamadıkları için. İnşallah 14 Mayıs’ta bu sandıkları onlara mezar etmeye var mıyız? FETÖ’cüler yurt dışında bay bay Kemal’in parti delegesi gibi koşturuyor. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergiler zaten bunun için çalışıyor. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken ne bay bay Kemal ne de ortakları bu kepazeliklere hiçbir tepki göstermiyor. Haydi bay bay Kemal’i anlıyoruz, onun diyet borcu var. İstese de konuşamaz. Koalisyonun milliyetçilik iddiasındaki ortağı, Meral Hanım, niye susuyor?

“BAY BAY KEMAL ÜZERİNDEKİ ŞÜPHE BULUTLARINI CESARETLE KALDIRMALIDIR”

Bay bay Kemal önceki gün çıkmış ‘17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı’ diyor. Şimdi ben bu iftiracıya Kayseri’den soruyorum. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun. Niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? Maden yalan olduğunu biliyordun niçin aylarca meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin? Madem 17-25 Aralık’ın FETÖ’nün kumpası olduğunu biliyordun, bu darbe girişimine neden ortak oldun? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine kim bulaştırdı? Hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına ‘Kontrollü darbe’ diyerek lekelemeni senden kimler istedi? Bay bay Kemal’in artık bu sorulara cevap verme vakti gelmişti. Bay bay Kemal bu millete, Türk siyasetine bir iyilik yapmak istiyorsa, çıkmalı, üzerindeki şüphe bulutlarını cesaretle kaldırmalıdır. Şayet, gerçekten helalleşmek istiyorsa, önce buradan başlamalıdır.

Son 21 yılda şehrimize ne kadar yatırım yaptık, biliyor musunuz, 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık Kayseri’ye. Eğitimde, sağlıkta, sporda, sosyal yardımlarla şehrimize çağ atlattık.

Bay bay Kemal TOKİ’nin 22 yılda 500 bin konut yaptığını söylemiş. TOKİ 18 bin 836’sı Kayseri’de olmak üzere Türkiye genelinde 1,2 milyon konut inşa etti bay bay Kemal. Kayseri’de 2 bin 71 konutun yapımı sürüyor. Şimdi de İlk Evim ile 4 bin 585 yeni konut yapıyoruz. İlk İşyerim ile 214 işyeri inşa ediyoruz. İlk Arsam ile altyapısı hazır 25 bin arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli 4 bin 600 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.”

Erdoğan konuşmasının ardından, aralarında eski İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Hasan Sami Özvarinli’nin de olduğu, partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı.”

Anka Haber Ajansı