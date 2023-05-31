Erdoğan Lehine Tezahürat Yapan Çocuğa Ekmek Vermediği İddia Edilen Fırın Sahibi Tutuklandı

Sultangazi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle bir çocuğa ekmek vermediği ve çocuğun yakınlarını da bıçakla tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. tutuklandı.

Sultangazi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle bir çocuğa ekmek vermediği ve çocuğun yakınlarını da bıçakla tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Mayıs günü Sultangazi ilçesinde işlettiği fırından ekmek almak isteyen çocuğa, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yapmasını gerekçe göstererek ekmek satmadığı ve durumu sormak için gelen çocuğun yakınlarına da bıçak gösterip tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "bıçakla tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan K.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anka Haber Ajansı