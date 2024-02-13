Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Libya’nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunu, Ulusal Birlik Hükûmeti’nin meşruiyetine zarar vermeden Libya’daki diyalog sürecine destek vermeye hazır olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Libya’nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunu, Ulusal Birlik Hükûmeti’nin meşruiyetine zarar vermeden Libya’daki diyalog sürecine destek vermeye hazır olduğunu söyledi" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Libya’nın birliği ve bütünlüğünü ön planda tuttuğunu, Ulusal Birlik Hükûmeti’nin meşruiyetine zarar vermeden Libya’daki diyalog sürecine destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı çözüm için Türkiye’nin gayretlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti ve Türkiye’nin bölgede sükûnetin sağlanmasına yönelik katkılarını sürdüreceğini ifade etti."

Anka Haber Ajansı