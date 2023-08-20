Erdoğan, Macaristan'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic İle Görüştü

Erdoğan, Macaristan'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın kuruluş günü kutlamaları ve Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Budapeşte'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın kuruluş günü kutlamaları ve Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere gittiği Budapeşte'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Macaristan devletinin kuruluş günü kutlamaları ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Erdoğan, burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile görüştü. İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan’ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihin en üst noktasına ulaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir de eşlik etti."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban İle Görüştü
Ömer Fethi Gürer: “İcra Dairelerine Gelen Yeni Dosya Sayısı Yüzde 59 Oranında Artarak 8 Milyon 947 Bin Oldu”
Ömer Fethi Gürer: “İcra Dairelerine Gelen Yeni Dosya Sayısı Yüzde 59 Oranında Artarak 8 Milyon 947 Bin Oldu”
Ahmet Akın: “Önümüzdeki Sonbahar Döneminde Akaryakıt Fiyatlarının 50 Lirayı Bile Geçebileceği Belirtiliyor"
Ahmet Akın: “Önümüzdeki Sonbahar Döneminde Akaryakıt Fiyatlarının 50 Lirayı Bile Geçebileceği Belirtiliyor"
Hasan Efe Uyar: "Her 100 İşsizden 9o'ı İşsiz Sigortası Fonu'ndan Yararlanamıyor"
Hasan Efe Uyar: "Her 100 İşsizden 9o'ı İşsiz Sigortası Fonu'ndan Yararlanamıyor"
Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Yöneticileri İle Bir Araya Geldi
Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Yöneticileri İle Bir Araya Geldi
Chp’li Halıcı: “Eğirdir Gölü Suyunun Kesilmesi Isparta’ya İhanettir”
Chp’li Halıcı: “Eğirdir Gölü Suyunun Kesilmesi Isparta’ya İhanettir”
Chp Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: “Çaykur’u Kimseye Yedirtmeyiz. Bedenimizi Ortaya Koyarız, Karşı Çıkarız”
Chp Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: “Çaykur’u Kimseye Yedirtmeyiz. Bedenimizi Ortaya Koyarız, Karşı Çıkarız”