Erdoğan: "Macaristan'ın Ab'ye Tam Üyeliğimizi Desteğini Vurgulamasından Memnuniyet Duydum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında; "2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek Macaristan'ın Birliğe tam üyeliğimizi desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duydum. Macaristan'a Dönem Başkanlığı'nda başarılar diliyorum" dedi. Orban ise "Türkiye ile Macaristan arasında Gümrük Birliği mevcut. Bu anlaşmayı modernize etmemiz gerekiyor. Biz Macar tarafı olarak elimizden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında; "2024 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek Macaristan'ın Birliğe tam üyeliğimizi desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duydum. Macaristan'a Dönem Başkanlığı'nda başarılar diliyorum" dedi. Orban ise "Türkiye ile Macaristan arasında Gümrük Birliği mevcut. Bu anlaşmayı modernize etmemiz gerekiyor. Biz Macar tarafı olarak elimizden geleni yapacağız. Vize serbestisi konusunda da Türkiye'yi destekliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısına katılmak üzere bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Erdoğan’ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’nda, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu karşıladı. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Erdoğan'ı Kahramanlar Meydanı’nda resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Orban şöyle konuştu:

ORBAN: ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL SİZİN OLACAK

"Cumhurbaşkanlığı mücadelesinde adım attığınızda önümüzdeki yüzyıl için büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak, biz buna inandık. Bunun için de bu anlaşmaları yaptık. Daha önceki yüzyılı biz Macarlar kaybetmiştik. Bizim planımız 21'nci yüzyılı kaybetmek değil, kazanmak istiyoruz. Bunun için de müttefikler arıyoruz ki birlikte kazanabilelim.

Ticaret hacmimizi 2 katına çıkardık geçtiğimiz dönemde. 100 Macar firma Türkiye'de çalışıyor.

"GÖÇ TEHDİDİ TÜRKİYESİZ DURDURULAMAZ"

Macaristan'ı tehdit eden göç tehdidi Türkiyesiz durdurulamaz. Ukrayna-Rusya savaşında tek bir ülke sonuç alabildi.

Türkiye ile Macaristan arasında Gümrük Birliği mevcut. Bu anlaşmayı modernize etmemiz gerekiyor. Biz Macar tarafı olarak elimizden geleni yapacağız. Vize serbestisi konusunda da Türkiye'yi destekliyoruz."

ERDOĞAN: İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRİLMİŞ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE TAŞIDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk 11 ayı itibarıyla ticaret hacmimiz geçtiğimiz yılı geride bırakarak 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Bu çerçevede mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasına ilaveten Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni tesis ettik. Ortak Komite'nin ilk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın gerek Macaristan'da gerek Türkiye'de gerekse üçüncü ülkelerde iş birliğini destekliyoruz. Halihazırda verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.

Sayın Orban ile biraz önce akdettiğimiz Ortak Siyasi Bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Bu aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun da bir göstergesidir. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye Macaristan Kültür Yılı'nın açılış törenini bu akşam Cumhurbaşkanı sayın Novak'ın da katılımıyla Sayın Başbakan ile birlikte gerçekleştireceğiz.

"MACARİSTAN'A DÖNEM BAŞKANLIĞI'NDA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. 2024 yılının ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenecek Macaristan'ın Birliğe tam üyeliğimizi desteğini güçlü bir şekilde tekrar vurgulamasından memnuniyet duydum. Macaristan'a Dönem Başkanlığı'nda başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar dostlarımızla hemfikiriz.

Taraflardan talep olması hâlinde Türkiye olarak yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız. Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük."

Anka Haber Ajansı