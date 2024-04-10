Erdoğan: Milletimin Sandıkta Verdiği Mesajları En İnce Detayına Kadar Analiz Ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programında, "Her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz" dedi. Erdoğan İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamalarıyla ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programında, "Her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz" dedi. Erdoğan İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamalarıyla ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız 6 ayda bombalanan ve bu bombalar altında şehit olan 34 bin Filistinli kardeşimizin acısı aileleriyle birlikte bizim de yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Onları rahmetiyle, merhametiyle ve nusretiyle kuşatsın diyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları, bugün bir kez daha Allah'a havale ediyoruz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz.

"TEDBİRLERİMİZİ GAZZE'YE ENGELSİZ VE YETERLİ YARDIM ULAŞTIRILINCAYA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz toplam 45 bin tonluk insani yardımla ülkemiz dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur. Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkânlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya, Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız.

31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşıma hasleten teşekkür ediyorum. Seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatlarımıza, sandık görevlilerimize, siyasi partilerimizin mensuplarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz. Biz kurulduktan sadece 15 ay sonra milletin teveccühüne mazhar olmuş, 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan birinci çıkmış bir partiyiz.

"SİZİN ŞER GÖRDÜKLERİNİZDE HAYIR OLABİLİR İKAZINA RAM OLMUŞ İNSANLARIZ"

Biz sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir ikazına ram olmuş insanlarız. Biz, olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan bir kadroyuz. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tedvir olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum.

Bayram sevincini yaşarken büyüklerimizi hısım ve akrabalarımızı ziyaret etmekten geri durmayalım. Aynı vatan toprağını paylaştığımız dostlarımızı mutlaka arayalım. İhtiyaç sahiplerinin kapısını çalalım. Allah'ın bizlere emaneti olan yetimlerin, öksüzlerin bu mübarek günleri buruk geçirmemeleri için hep beraber seferber olalım. Dünyada artık hiç kimsesi kalmamış yaşlılarımızı özellikle gözetelim, ziyaret edelim, ellerinden öpelim. Ülkelerindeki savaştan, terörden veya zulümden kaçarak son çare olarak Türkiye'ye sığınmış mazlumlara sırtımızı dönmeyelim. Bilhassa şehitlerimizin emanetlerini bayram sevincimize ortak etmeye ihtimam gösterelim. Bu mübarek günleri 81 vilayetimizde bir kucaklaşma seferberliğine dönüştürerek ruhuna, anlamına ve önemine uygun şekilde idrak edelim. AK Partili kadroların her alanda olduğu gibi milletimizin bayramı bayram gibi yaşamasına da öncülük edeceğine inanıyorum. Sizlere güveniyorum."

Anka Haber Ajansı