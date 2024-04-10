Erdoğan: Milletimizin Ramazan Bayramını Canıgönülden Tebrik Ediyorum

Erdoğan: Milletimizin Ramazan Bayramını Canıgönülden Tebrik Ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı

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