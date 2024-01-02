Erdoğan: "Muhalefet Aktörleri Gündeme Gelmek Uğruna Nefret Siyasetine Gönüllü Figüranlık Yapmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da; "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan, deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye'ye v

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da; "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan, deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi vardır" diye konuştu. Erdoğan ayrıca, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sheraton Otel'de 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanmasına ilişkin programa katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"BENZER BİR DALGANIN MUHALEFET PARTİLERİNİN DESTEĞİ İLE SPOR ÜZERİNDEN OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik. Üçüncü tarafların aksi yöndeki müdahalelerine rağmen komşularımızla ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışı temelinde güçlendirmeye gayret ettik. Kimi bölge ülkeleri ile aramızda ortaya çıkan görüş ayrılıklarını gidererek iş birliğimizi yeniden olması gereken seviyelere taşıdık. Türk dünyası ile münasebetlerimizi tarihi zirvelere ulaştırırken Avrupa ve ABD ile de karşılıklı saygıya dayalı iş birlikleri geliştirmeye çalıştık.

Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteği ile bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleri ile insanlar, toplumlar, inançlar ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır.

2022'de yüzde 5,5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2,4 puan ile ihracatçımızdan geldi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendimizi devam ettirdik. Böylece G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk.

İlk defa 2021 yılında yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay 2022 yılında yüzde 1,02'ye yükseldi. Geçtiğimiz yılın ilk iki çeyreğinde ise bu oran yüzde 1,03'e çıktı. Güçlü büyüme performansının yanında büyüme kompozisyonumuz olumlu yönde gelişti. Nitekim 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yatırımlarda yaşanan yüzde 14,7 oranındaki artış son 2 yılın en yüksek seviyesini ifade ediyor. Mal ve hizmet ihracatının gayri safi yurt içi hasıla büyümesine katkısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 puan oldu.

"HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI MÜCADELEMİZİ ÇİFT KULVARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜYORUZ"

Üretim, istihdam ve ekonomik büyümeden taviz vermeden enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa politikalarımızın etkilerini daha net göreceğiz. Tabi bu süreçte çeşitli bahanelerle milletimizin çoluk çocuğunun rızkına, refahına, malına, mülküne, cebindeki parasına kast eden açgözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Hayat pahalılığına karşı mücadelemizi bir tarafta denetimlerin diğer tarafta tedbir ve düzenlemelerin olduğu çift kulvarlı bir şekilde yürütüyoruz. Yatırımı, istihdamı ve üretimi gözeten ihracatçının finansmana erişimine öncelik veren bu sürecin sonunda daha önce olduğu gibi inşallah enflasyon meselesini vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız.

Ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolarlık ilave fatura yükleyen 6 Şubat depremlerinin olumsuz sonuçları ile de mücadele ettik. Elbette 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve tahribata yol açan bir tabii afetin altından kalkmak kolay değil. Depremin yaralarını sarma konusunda devleti ve milleti ile Türkiye'nin elde ettiği başarıyı dünyada başka hiçbir ülke gösteremezdi. Asrın felaketi olarak gördüğümüz, bildiğimiz bu olayda ve dün de şiddetli bir depremle sarsılan Japonya'ya ve dost Japon halkına ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi ilettim, iletiyorum. Asrın felaketi denen bir tabii afetin hemen ardından üretim başta olmak üzere her alanda hızla toparlanmayı başardık. Depremin ihracatımıza etkisi eksi 6 milyar doları buluyor. Küresel ekonomide Covid-19 salgını ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile derinleşen, Gazze'deki katliamlarla yeni boyutlar kazanan sarsıntılar halen devam ediyor. Tüm bunlara rağmen dış ticaretimizi geliştirmeye verdiğimiz emeğin ve önemin meyvelerini hamdolsun özellikle ihracatta topluyoruz.

"2023 YILI İHRACATIMIZ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 0,6 ORANINDA ARTIŞLA 255 MİLYAR 809 MİLYON DOLARA ULAŞTI"

Şimdi sizlerle 2023 yılı ihracat rakamlarını paylaşmak istiyorum. 2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Bu rakamla orta vadeli programdaki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık. 2023 yılı aralık ayında ihracatımız yüzde 0,44 artışla 23 milyar dolar oldu. 2023 senesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,8 puan artışla yüzde 70,7'ye yükseldi. Bakınız bu oran biz göreve geldiğimizde sadece yüzde 50 civarındaydı. Ülkemizin dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. Temmuz, ağustos, ekim, kasım ve aralık aylarında en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Temmuz hariç yılın son 7 ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azaldı. 2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz sene ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. Bunun yanında daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 30'a yükseldi. 2023 yılında en fazla ihracat yapan 5 ilimiz sırasıyla şu şekildedir: Toplam 59,4 milyar dolarlık ihracatla İstanbul birinci oldu. İstanbul'u 30,7 milyar dolar ile Kocaeli takip ediyor. İzmir 23,8 milyar dolar ile ihracattan yüzde 9,3 pay aldı. Bursa 17,7 milyar dolarla dördüncü, Tekirdağ 12,5 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı.

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN İHRACATIMIZDA DEĞER BAZINDA ÖNE ÇIKAN İLK ÜÇ ÜLKE"

İhracatta en büyük ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) toplam 104,3 milyar dolarla yine ilk sırada bulunuyor. AB dışı Avrupa ülkelerine olan ihracatımız yüzde 8,3 oranında Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkelerine olan ihracatımız yüzde 1,7 oranında artmıştır. Küresel talepte ve bilhassa AB'de görülen yavaşlamaya rağmen ihracatta bu performansın yakalanmış olması çok önemlidir. İhracatımızda değer bazında öne çıkan ilk üç ülke şu şekildedir: Yüzde 63,4 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 16,9 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 150,4 oranında artışla Suudi Arabistan. İhracatımızın değer bazında en çok arttığı ilk üç fasıl da şöyledir: Yüzde 15,1 artış ve 30,8 milyar dolarla motorlu kara taşıtları, yüzde 33,7 artış ve 13,7 milyar dolarla kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, yüzde 11,3 artış ve 25,2 milyar dolarla elektriksiz makinadır. Katma değer olarak da artan ihracatımızın kilogram birim kıymeti yüzde 8,8'lik yükselişle 1,6 dolara çıkmıştır.

Son 2 aydır fazla verilen cari işlemler dengesindeki tablonun sürmesiyle ekonomimizin sağlam temelleri daha da güçlenecektir. Ülkemizin medarı iftiharı olan siz ihracatçılarımızla el ele verdik, çok çalıştık ve başardık. İnşallah 2024 yılında çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız.

"DEVLET OLARAK 2023 YILINDA MAL VE HİZMET İHRACATÇILARIMIZA 11,6 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

Devlet olarak 2023 yılında mal ve hizmet ihracatçılarımıza 11,6 milyar lira destek sağladık. İhracat desteklerine tahsis ettiğimiz bütçeyi 2024 yılında iki katına çıkartıyoruz. Mevcut desteklerimizi güçlendirirken ihracatçılarımıza yeni destek paketleri ve yeni hizmetler sunmanın hazırlıklarını yapıyoruz. İhracatçımızın daha düşük maliyetli finansman imkanlarına kavuşması için Ticaret Bakanlığımız ve Türk Eximbank yoğun bir çalışma yürütüyor."

Anka Haber Ajansı