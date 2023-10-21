Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Telefonda Görüştü

Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin şunlar aktarıldı:

“Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yenikapı’da Hemşerileriyle Buluştu
Chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Yenikapı’da Hemşerileriyle Buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu, Chp Burdur İl Başkanı Koç Ve Merkez İlçe Başkanı Divarcı’yı Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Chp Burdur İl Başkanı Koç Ve Merkez İlçe Başkanı Divarcı’yı Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Chp Şanlıurfa İl Başkanı Karadağ Ve Merkez İlçe Başkanı Öncel’i Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Chp Şanlıurfa İl Başkanı Karadağ Ve Merkez İlçe Başkanı Öncel’i Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Chp Diyarbakır İl Başkanı Atik Ve İl Yönetimi İle İlçe Başkanlarını Kabul Etti
Kılıçdaroğlu, Chp Diyarbakır İl Başkanı Atik Ve İl Yönetimi İle İlçe Başkanlarını Kabul Etti
Tunç Soyer, “Adaylığınızla İlgili Kılıçdaroğlu İle Bir Görüşme Oldu Mu?” Sorusuna, “Evet” Yanıtını Verdi
Tunç Soyer, “Adaylığınızla İlgili Kılıçdaroğlu İle Bir Görüşme Oldu Mu?” Sorusuna, “Evet” Yanıtını Verdi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Atatürk, Türkiye’nin Rotasını Barış Olarak Çizdi"
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Atatürk, Türkiye’nin Rotasını Barış Olarak Çizdi"