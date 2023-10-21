Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında görüşmeye ilişkin şunlar aktarıldı:

“Görüşmede Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.”

Anka Haber Ajansı