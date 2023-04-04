Erdoğan, Ölüm Yıldönümünde Alparslan Türkeş’in Kabrini Ziyaret Etti

Erdoğan, Ölüm Yıldönümünde Alparslan Türkeş’in Kabrini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini vefatının 26.yıl dönümünde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, vefatının 26. yıl dönümünde MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretinde Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş de Erdoğan'a eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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