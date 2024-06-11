Erdoğan-özel Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki görüşmesi sona erdi. Saat 16.00'te başlayan görüşme 1 buçuk saat sürdü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesi sona erdi. Saat 16.00'te başlayan görüşme 1 buçuk saat sürdü.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından gündeme gelen “siyasette normalleşme” süreci kapsamında, Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkez’ine geldi. 2 Mayıs’ta CHP Lideri Özel’in AK Parti Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretin ardından bugün iadeiziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00’da CHP Genel Merkez’e geldi. Özel, Erdoğan'ı makam aracından genel merkezin girişinde karşıladı.

Görüşmede, iki lideri AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan, not tutmak için eşlik etti.

Saat 17.30 itibarıyla son bulan görüşme 1 buçuk saat sürdü. İki lider görüşmenin ardından bir açıklama yapmadı. Özel, görüşmenin ardından Erdoğan’a kapıda bekleyen makam aracına kadar eşlik etti. İkili genel merkezin kapısının önünde ve Erdoğan'ın makam aracının önünde el sıkıştı. Erdoğan, basın mensuplarına el sallayarak aracına bindi.

Özgür Özel'in MYK'yı toplayarak görüşmenin detaylarını kurmaylarıyla paylaşması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı