Erdoğan: Partime Gelince, Maalesef Bir Düşüş, Bir Eksiklik Söz Konusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın 322 vekile ulaşmış olması çoğunluğu sağlıyor ve muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Halkımızın bize gösterdiği teveccüh buradan çok net bir şekilde görülüyor. Partime gelince, maalesef bir düşüş bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerine teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra nerelerde ne tür eksikliklerimiz oldu, bu eksikliklerimizi de gidermek suretiyle inşallah önümüzdeki dönemde başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın 322 vekile ulaşmış olması çoğunluğu sağlıyor ve muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Halkımızın bize gösterdiği teveccüh buradan çok net bir şekilde görülüyor. Partime gelince, maalesef bir düşüş bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerine teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra nerelerde ne tür eksikliklerimiz oldu, bu eksikliklerimizi de gidermek suretiyle inşallah önümüzdeki dönemde başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam CNN Türk – Kanal D ortak yayınına katıldı. Erdoğan, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“MİTİNG YAPMAYI PEK DÜŞÜNMÜYORUM ANCAK DEPREM BÖLGESİNDE TOPLANTILAR YAPABİLİRİZ”

“Türkiye’mize yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadık. Dünyada belki de eşi benzeri yok. Milletimizin sergilediği olgunluk, her türlü takdirin üzerindedir. Yüzde 90’a varan bir katılım. Siyasal katılımı arttırmak, demokrasiye sahip çıkmak için çaba gösteren tüm siyasi partilere, adaylara, basın yayın kuruluşlarına ve seçim sürecinde görev yapan güvenlik güçlerinden yargı çalışanlarına tüm kamu personeline ayrıca teşekkür ediyorum.

İttifak olarak 28 Mayıs için hemen çalışmaya zaten başladık. Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu arada tümü olmasa da deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta ziyaret edeceğim. Miting yapmayı pek düşünmüyorum ancak deprem bölgesinde halkla bütünleşme noktasında, oralarda miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çünkü onların gönlünü almak için. Bu ara çok hakaret ettiler. Çok yanlış, çok çirkin. Bu hafta sonu, cumartesi pazar inşallah bölgede olacağız ve Devlet Bey ile de bugün yaptığım görüşmede ‘Ben gelmeye hazırım’ dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Birlikte bölgeyi dolaşacağız.”

“SOSYAL MEDYADA ESTİRİLEN SAHTE RÜZGARLARLA DEĞİL; MEYDANLARDA VE SANDIKTA KAZANILACAĞI GÖRÜLMÜŞ OLDU”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Muhalefetin adayı ile ilgili yaptığımız eleştirilerin doğruluğu da teyit edildi. Bunun yanında seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil; meydanlarda ve sandıkta kazanılacağı görülmüş oldu.

Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım gerek cumhurbaşkanlığım dönemlerinde ayrım hiçbir yerde yapmadım. Bakın, ben size büyük ölçekte vereyim. Hatırlayın Van depremini. Van, bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Ama Van depreminde ikinci akşam orada oldum ve bütün bakan arkadaşlarımızı seferber ettim ve yıkılmış olan yerde belediye başkanı muhalif bir partidendi malum. Sular kesildi, büyükşehirlerde su sorununu çözme görevi büyükşehir belediye başkanınındır. Adam müdahale etmiyor, müdahale etmeyince Veysel Bey’e dedim ki; ‘Süratle DSİ’yi buraya sok. Buranın su sorununu acilen çöz’ ve bizim Van’da Erciş’e kadar adeta Van Gölü’nün etrafına yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Buradan bize oy çıkmıyor falan demedik. Biz, oradaki bu süreci devam ettirdik. Şu anda biz yine Van’da ikinci parti konumundayız. Bu kadar hizmete rağmen. Ama bu demek değil ki ben Van’ı ihmal edebilirim. Hayır. Batı’da neyse ben Doğu’da Güney Doğu’da aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim. Çünkü, bu sorumluluğu üzerine aldığını göre, bu ülkenin 780 bin kilometre karenin tamamı bu hizmete layıktır ve bu hizmeti vereceksin.”

“EĞER İSTİKRAR VE GÜVEN VARSA O ÜLKEDE HUZUR OLUR, REFAH OLUR”

Meclis çoğunluğunu alan AKP’nin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna hazırlık sürecinde kullanacağı bir konu olacak mı sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Bunu ben önce yerelden başlayayım, bakın İstanbul’da belediye başkanlığı CHP’de ama Meclis ekseriyetle bizde. Şimdi burada bir şeyi örneklemek istiyorum. Sağlıklı bir yönetim isterseniz gerek yürütme gerek yasama uyumlu olursa orada netice çok daha farklı olacaktır. Şimdi parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa burada sıkıntı olacağı gerçektir. Çünkü yasama ve yürütmenin uyumlu olması, dayanışma halinde olması ülkenin dayanışma açısından ciddi olumlu neticeler doğuracaktır. Hükümet sistemini değiştirirken, Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin aynı zamanda yapılmasını bunun için sağladık. Burada iki kelime çok önemli; istikrar ve güven. İstikrar ve güven için yürütme ve yasamanın eş güdüm içinde olması da çok önemli. Eğer istikrar ve güven varsa o ülkede huzur olur, refah olur. Geride bıraktığımız son 5 yılda biz bunu gösterdik. Geçmişteki koalisyon dönemini düşünün, ne çileler çektik. Buralarda istikrar olur mu? Olmadı. Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki güçlü duruşu, hükümet olarak bizi de güçlü kılıyor. Vatandaşlarımız, 21 yıldır olduğu gibi güven ve istikrara oy verecektir. Şuna inanıyorum, 28 Mayıs çok farklı olacaktır ve 29 Mayıs’a da sinyal olacaktır.”

“HEMŞERİ DERNEKLERİ İLE İÇ İÇE OLACAĞIZ TEŞKİLAT OLARAK”

İkinci turda nasıl strateji izleyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Birinci turdaki yol haritasını aynı uygulayacağız diyemem. Onun benzerini bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Bunun dışında özellikle İstanbul ve Ankara’da teşkilatımızın yoğunlukla şehri ziyaretlerle, hemşeri dernekleri ile iç içe olacağız teşkilat olarak. Bunlarla yapacağımız görüşmelerle, gençlikle yapacağımız görüşmelerle, bütün esnaf odalarla yapacağımız görüşmelerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. İkinci turda, birinci turda olduğu gibi milletimizin ben yine sandıklara koşacağına inanıyorum ama ben milletimizin bir şeyi özellikle rica edeceğim. O da şu; şimdi Mayıs ayındayız. Özellikle Karadeniz’de çaya giden olabilir, fındığa giden olabilir. Ben diyorum ki; bunu erteleyin. 28’inde oyunuzu kullanın, ondan sonra bu seyahatleri yapın. Yazlıklarına gidecek olanlar da olabilir, bunların değerlendirmesini de iyi yapmamız lazım.”

“PARTİME GELİNCE, MAALESEF BİR DÜŞÜŞ, BİR EKSİKLİK SÖZ KONUSU”

Cumhurbaşkanlığı’nda yüzde 49.51 alan Erdoğan, milletvekili seçiminde AKP’nin yüzde 35 civarında alması ile Meclis’te AKP’li milletvekili sayısının düşmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhur İttifakı’nın 322 vekile ulaşmış olması çoğunluğu sağlıyor ve muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Halkımızın bize gösterdiği teveccüh buradan çok net bir şekilde görülüyor. Partime gelince, maalesef bir düşüş bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerine teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra nerelerde ne tür eksikliklerimiz oldu, bu eksikliklerimizi de gidermek suretiyle inşallah önümüzdeki dönemde başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız.”

“DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ ONLARA HİSSETTİRDİK”

Yurt dışı seçmen oy sonuçları ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda gençlerin tercihlerine ilişkin Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

“Yurt dışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Bunlardan şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Bize oy versin vermesin yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onların ne tür çileler çekerek oy kullanmaya gittiklerini biliyorum. Bazı yerlerde çok sıkıntı yaşadılar. Engellemeler ile karşı karşıya kaldılar. Vatandaşlarımız, bütün bunlara rağmen demokratik haklarını kullanma noktasında büyük bir gayret gösterdi. Bunu ben çok kıymetli buluyorum. Özellikle gurbetçilerimiz Türkiye’de 21 yıl içinde yaşanan değişimi çok iyi anlıyor, görüyor. Biz de 21 yıl içinde attığımız adımlarla yurt dışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkında mavi karta, araçtan askerliğe, emeklilikten diğer konulara birçok adımı onlar için attık. Yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı ile onların yanında olduk. Devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bütün bunları bilerek, inanarak 28 Mayıs’ta inanıyorum ki, büyük bir katılım ile sandığa gideceklerdir. Ben gitmelerine özellikle rica ediyorum. Onlara güveniyorum.

Gençlerimize gelince, ilk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerin çok büyük bir payı var. Kolay değil, 6 milyon genç oy kullandı. Gençlerimizin teveccühü bizden ve Cumhur İttifakı’ndan yana oldu. Siyasi hayatının tamamında gençlerle yol yürümüş bir siyasetçiyim. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma ve bütün bunlarla beraber seçme ve seçilmeyi 18’e indirmeyi attığımız adımlarla gençlerimizi bu noktada motive etmiş, onların önünü açmış bir siyasetçiyim. Gençlik kolları itibariyle, buradan gelmiş bir siyasetçiyim.”

“BUNLAR KENDİ ÇAPSIZLIKLARINA, BECERİKSİZLİKLERİNE KILIF BULMA ÇABALARIDIR”

Erdoğan, 14 Mayıs’ta seçmen oy verileri ve ıslak imzalı sandık tutanakları ile uyuşmayan YSK verileri hakkında ilişkin şunları dedi:

“Bütün bunlar, klasik CHP ve Bay Bay Kemal davranışı derim. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunlara yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Sabah yalan, akşam yalan. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası öndeyiz, kazandayız açıklamaları yaptılar. Kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerçek neticeler ortaya konduğunda da yüzleri kızarmıyor. Gerek YSK gerek Anadolu Ajansı görevini başarı ile yerine getirmiştir. Bunlar kendi çapsızlıklarına, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah 28 Mayıs’ta bir kez daha verecektir.”

“DEVLET BEY İLE İNŞALLAH BU SÜRECİ GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ. KENDİSİ İLE GÖRÜŞTÜK, HAK ONUN”

Meclis başkanlığı görevini kimin yürüteceğine ilişkin soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Buraya göreve geçici olarak Meclis başkanı gelecek. Devlet Bey ile inşallah bu süreci geçirmiş olacağız. Kendisi ile görüştük, hak onun. Hak da onun olduğuna göre inşallah hayırlısı ile bu adımı atmış oluruz ve Devlet Bey’in adeta devlet anlayışı içerisindeki suhuleti ve sükuneti ile bu süreci atlatır ve Meclis başkanlığı seçimini de rahatlıkla inşallah geçirmiş oluruz.”

Anka Haber Ajansı