Erdoğan Şanlıurfa'da... "Merkezi Yönetim Olarak Yerel Yönetimimizle El Ele Vererek Bu Yolda Yürüyeceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısı öncesinde; "İnşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimimizle el ele verecek ve Zeynel Abidin kardeşimizle beraber Ankara el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimizle beraber el ele verecek, inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz. Sakın ha oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısı öncesinde; "İnşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimimizle el ele verecek ve Zeynel Abidin kardeşimizle beraber Ankara el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimizle beraber el ele verecek, inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz. Sakın ha oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısı öncesinde yurttaşlara seslendi. Erdoğan, şunları söyledi:

"31 Mart şimdiden Şanlıurfa için, Türkiye için hayırlı olsun. 31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Şu kalan süre içerisinde ben inanıyorum ki Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız? Birliğimizi, beraberliğimizi inşallah devam ettirmeye var mıyız? Kardeşlerim, çok açık net şunu söylüyorum; altyapısıyla, üstyapısıyla Şanlıurfa'ya üniversitesiyle bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa, havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı? Üniversitesi var mı? Kim yaptı? Bundan sonra da diyoruz ki, yerel yönetimlerde de inşallah merkezi yönetim olarak yerel yönetimimizle el ele verecek ve Zeynel Abidin kardeşimizle beraber Ankara el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimizle beraber el ele verecek, inşallah emin adımlarla yürüyeceğiz. Sakın ha, oyunlara gelmeyelim. Biz oyunları bozarak geldik. 21 senedir hep burada bu hizmetleri verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

Ne zaman Şanlıurfa'ya gelsek bu coşkuyu hep gördük. Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?

Biz söz verdik mi yaparız. Ve biz işte dün Kahramanmaraş’taydık. Orada konut dağıtım toplantısını yaptık. Ve inşaatlar devam ediyor. Ve bundan sonra da aynı şekilde burada da bu inşaatlar devam edecek. Afet konutlarıyla ilgili bu adımları atmaya devam edeceğiz. Ben size güveniyorum, size inanıyorum. Siz de bu kardeşinize güvenin, inanın.”

Anka Haber Ajansı