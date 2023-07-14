Erdoğan: "Seçim Kazanan İki Lider Olarak Adımlarımızı Olumlu İstikamette Atalım İstiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Vilnius’ta yaptığı görüşmeye ilişkin, “Bu sürecin böyle gitmesini arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Bu konuda Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi, aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte; iki, seçim kazanan lider olarak, adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar, bunları artık aşalım istedik. Ond

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Vilnius’ta yaptığı görüşmeye ilişkin, “Bu sürecin böyle gitmesini arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Bu konuda Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi, aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte; iki, seçim kazanan lider olarak, adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar, bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Şu anda özellikle bizim büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle onlar ön hazırlıkları yapacaklar, Dışişleri Bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz, liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul’da cuma namazı çıkışında basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir basın mensubunun Tahıl Girişimi’nin uzatılmasına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“PUTİN’İ AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE TÜRKİYE’DE MİSAFİR ETME HAZIRLIĞIMIZ VAR”

“Sayın Putin’i ağustos ayı içerisinde Türkiye’de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru’nun uzatılması konusunda hemfikiriz. Birleşmiş Milletler’den de Sayın Guterres, zaten Sayın Putin’e bir mektup da gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla, bizim ve Rusya’nın müşterek gayretleriyle Tahıl Koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini, süratle Sayın Putin ile müşterek kaldığımız gibi devam ederiz.”

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde yeni bir sayfa açılıp açılmayacağına ilişkin soru üzerine, “Şu anda beklentimiz, AB kanadından o beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius’ta görüşme yaptığım tüm AB üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk, ele aldık. Yani başta Charles Michel olmak üzere, Ursula von der Leyen olmak üzere hepsiyle bu görüşmeleri yaptık. Kendilerinden bu konuda artık, 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye’ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik” diye konuştu.

“BU SÜRECİN BÖYLE GİTMESİNİ ARZU ETMİYORUZ, İSTEMİYORUZ”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme ve Miçotakis’in bu görüşme sonrasında yaptığı açıklamalar sorulan Erdoğan, “Biz, iki tane komşu ülkeyiz. Tarihi birikimlerimiz malum. Bu sürecin böyle gitmesini de arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Bu konuda Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi, aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte; iki, seçim kazanan lider olarak, adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar, bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Şu anda özellikle bizim büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle onlar ön hazırlıkları yapacaklar, Dışişleri Bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz, liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı