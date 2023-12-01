Erdoğan, Selman Öğüt’ü İstanbul Esenyurt Üniversitesine Rektör Olarak Atadı

Erdoğan, Selman Öğüt’ü İstanbul Esenyurt Üniversitesine Rektör Olarak Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört üniversiteye rektör atadı. Selman Öğüt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört üniversiteye rektör atadı. Selman Öğüt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı. Erdoğan imzasıyla, 4 bakanlığa başmüfettişlik, Hazine ve Maliye Bakanlığına vergi başmüfettişi ataması yapıldı. Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selman Öğüt, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı.

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Zeki Ertem ise görevden alındı.

Anka Haber Ajansı

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