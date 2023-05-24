Erdoğan: "Sizlerden 28 Mayıs Günü Yeniden Ve Daha Güçlü Bir Destek Bekliyorum"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’deki propaganda konuşmasında; “Ülkemizi yüksek katma değerli teknoloji, tasarım, üretim, ihracat merkezi yapacak tarihi adımlar atıyoruz. Bölgesinde ve dünyada giderek büyüyen güç haline gelen Türkiye’yi yaptığımız yatırımlarla her alanda nasıl zirveye taşıdıysak, bugünkü sıkıntıları çözerek daha da ileriye biz götüreceğiz. İnşallah, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak küresel yönetim sisteminin tepesindeki hak ettiği yeri alması da yine sizlerden

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’deki propaganda konuşmasında; “Ülkemizi yüksek katma değerli teknoloji, tasarım, üretim, ihracat merkezi yapacak tarihi adımlar atıyoruz. Bölgesinde ve dünyada giderek büyüyen güç haline gelen Türkiye’yi yaptığımız yatırımlarla her alanda nasıl zirveye taşıdıysak, bugünkü sıkıntıları çözerek daha da ileriye biz götüreceğiz. İnşallah, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak küresel yönetim sisteminin tepesindeki hak ettiği yeri alması da yine sizlerden alacağımız güçlü destekle sağlayacağız. Bunun için sizlerden 28 Mayıs günü yeniden ve daha güçlü bir destek bekliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT’de propaganda konuşmasını bugün yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:

“CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE 27 MİLYONU AŞKIN OYLA YÜZDE 49,5’LUK ORANA ULAŞARAK EN YAKIN RAKİBİMİZE 2 MİLYON 539 BİN FARK ATTIK”

“Aziz milletim. Televizyonları aracılığıyla evlerine, iş yerlerine misafir olduğumuz vatandaşlarımın her birini en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin 14 Mayıs’taki demokrasi şölenine hangi adaya ve hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek katkı veren yurt içindeki ve yurt dışındaki her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimleri arasında özel bir yer edinen 14 Mayıs’ta TBMM çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı seçiminde 27 milyonu aşkın oyla yüzde 49,5’luk orana ulaşarak en yakın rakibimize 2 milyon 539 bin fark attık. Şahsıma gösterdiğiniz bu büyük teveccüh için de sizlere gönülden teşekkür ediyorum.

“BUNA RAĞMEN SİSTEM GEREĞİ SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI. MİLLİ İRADENİN TAKDİRİNİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR”

Buna rağmen sistem gereği seçimler ikinci tura kaldı. Milli iradenin takdirinin başımızın üstünde yeri vardır. Pazar günü bir kez daha sandık başına gideceğiz. Bu defa sadece iki aday arasında tercih yapacaksınız. Sizleri 28 Mayıs’ta iradenize bir kez daha sahip çıkmaya davet ediyorum. Hem katılım hem de destek bakımından rekor oranlarla Türkiye Yüzyıl’ının müjdesini tüm dünyaya ilan edeceğimiz bir seçim yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Seçimdeki rakibimiz CHP Genel Başkanı’nın ülkemizin ve milletimizin geleceği için söyleyecek herhangi bir sözü olmadığını bu süreçte zaten tüm açıklığıyla görmüştük. Sandıktan çıkan mesaj şudur. Milletimiz kendi değerlerine saygı duymayan, terör örgütleriyle kol kola yürüyen, bölgesel ve küresel güçlerin dümen suyuna girme sözü veren bir adaya ülkenin yönetimini teslim etmeyeceğini açıkça söylemiştir.

“MECLİS’TE ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİŞİNİN, CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA DA AÇIK ARA GERİ KALIŞININ ÖFKESİNİ, HINCINI, ACISINI MİLLETİMİZDEN VE ÖZELLİKLE DE DEPREMZEDELERİMİZDEN ÇIKARTMAYA ÇALIŞMIŞTIR”

Buna karşılık muhalefet ne yapmıştır? Meclis’te çoğunluğu kaybedişinin, Cumhurbaşkanlığı’nda da açık ara geri kalışının öfkesini, hıncını, acısını milletimizden ve özellikle de depremzedelerimizden çıkartmaya çalışmıştır. Her vatandaşımız gibi depremzede kardeşlerimizin onurlarını korumak da bizim görevimizdir. Hiç kimse milletimizin, herhangi bir ferdine kökeninden, inancından, mezhebinden, meşrebinden olduğu gibi siyasi tercihinden dolayı da hakaret edemez. Kendi milletine hakaret etme üzerine kurulu böyle bir siyaset dilini reddediyoruz. Hele hele asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde mağdur ve mazlum duruma düşen kardeşlerimize yapılan saygısızlıkları asla kabul edemeyiz. Depremzedelerimize yönelik tavırlar, siyaseti ve ahlakı bir kenara bıraktık. Asgari ve insani değerlerle bile bağdaşmaz. Bizim için milli iradenin üstünlüğüne halel getirmemek de depremzede kardeşlerimize sahip çıkmak da siyasetin ve seçimin ötesinde bir sorumluluktur. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde kendilerine inanan masum insanları kandırmak için saatlerce ekran önünde, sosyal medyada yalan söyleyenlerin tiyatrosu kendilerini ilgilendirir. Ama mesele milletimiz. Mesele depremzedelerimiz. Mesele ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği olduğunda hiç kusura bakılmasın kimsenin gözünün yaşına bakmayız.

“MİLLETE ŞİMDİDEN BÖYLE DAVRANANLARIN, ALLAH GÖSTERMESİN, BAŞKA BİR TABLODA NELER YAPABİLECEKLERİNİN İSPATI 14 MAYIS GECESİNDEN BERİ YAŞANANLARDIR”

Seçim kampanyası boyunca her gün bir başka maskeyle sahneye çıkarak milletimizi kandırabileceklerini sananlara tavsiyemiz dönüp önce kendilerini sorgulamalarıdır. Parti yöneticisinden medya mensubuna kadar muhalefetin tüm aktörlerinin adeta paçalarından akan kibrin gerisindeki nobranlığı milletimizin takdirine bırakıyoruz. Millete şimdiden böyle davrananların, Allah göstermesin, başka bir tabloda neler yapabileceklerinin ispatı 14 Mayıs gecesinden beri yaşananlardır. Pazar günü sandıkta ilk turda yarım kalan işimizi tamamlarken aynı zamanda işte bu çirkinliklerin hesabını da soracağınızdan şüphe duymuyorum.

“TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTMENİN, GÜÇLENDİRMENİN, ZENGİNLEŞTİRMENİN MÜCADELESİYLE DOLU YENİ BİR DÖNEM TAAHHÜT EDİYORUZ”

Aziz milletim. Bizim 28 Mayıs için de milletimize sözümüz 21 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da eser ve hizmet siyasetini kesintisiz sürdürmektir. Milletimize bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her birini, 81 vilayetinin her karış toprağını, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla Türkiye’yi büyütmenin, güçlendirmenin, zenginleştirmenin mücadelesiyle dolu yeni bir dönem taahhüt ediyoruz. Asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerimizi nasıl 21 yılda telafi ettiysek bugünkü sorunları da yine biz çözeceğiz. Depremde yıkılan şehirlerimizi, 650 bin yeni konutla biz ayağa kaldıracağız. Afet tehdidi altındaki şehirlerimizi kentsel dönüşüm projeleriyle sadece İstanbul’da yapacağımız 1,5 milyon, toplamda 6 milyonu bulan konutla biz güvenli hale getireceğiz. Konut veya kira fiyatlarındaki artışları hem idari ve cezai düzenlemelerle hem de konut arzının artışını teşvik ederek biz dizginleyeceğiz. Aynı şekilde gıda başta olmak üzere, insanlarımızın günlük hayatlarına doğrudan etki eden fiyat artışlarının üstesinden yine biz geleceğiz. Çünkü bunun için bizim vizyonumuz var. Bilgi ve tecrübemiz var. Azmimiz, cesaretimiz var. Hepsinden önemlisi milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirme kararlığımız var. Daha önce yaptık, yine yaparız. Daha önce başardık, yine başarırız. Nitekim, özellikle çalışanlarımızın yüksek enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını gidermek için sürekli yeni çalışmalar yürütüyoruz. Daha geçtiğimiz haftalarda kamu işçilerinin maaşını 21 bin liraya çıkardık. En düşük memur maaşını da 22 bin lira seviyesine getirme sözü verdik. Ülkemizin orta direği olarak gördüğümüz esnaf ve sanatkarlarımızı üretim, istihdam ve kazanç seviyelerini yükseltmek amacıyla daha güçlü destek paketleri hazırlıyoruz.

“BUNUN İÇİN SİZLERDEN 28 MAYIS GÜNÜ YENİDEN VE DAHA GÜÇLÜ BİR DESTEK BEKLİYORUM”

Ülkemizi yüksek katma değerli teknoloji, tasarım, üretim, ihracat merkezi yapacak tarihi adımlar atıyoruz. Bölgesinde ve dünyada giderek büyüyen güç haline gelen Türkiye’yi yaptığımız yatırımlarla her alanda nasıl zirveye taşıdıysak, bugünkü sıkıntıları çözerek daha da ileriye biz götüreceğiz. İnşallah, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak küresel yönetim sisteminin tepesindeki hak ettiği yeri alması da yine sizlerden alacağımız güçlü destekle sağlayacağız. Bunun için sizlerden 28 Mayıs günü yeniden ve daha güçlü bir destek bekliyorum. Milli irade düşmanlarının kabusu olacak bir katılım ve sonuçla Türkiye Yüzyıl’ında buluşmak üzere. Hepinizi tekrar sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”

Anka Haber Ajansı