Erdoğan Toprak’tan İmamoğlu’na Yönelik Provokasyona Tepki: Bu Saldırı Demokrasimize Yapılmıştır

Erdoğan Toprak’tan İmamoğlu’na Yönelik Provokasyona Tepki: Bu Saldırı Demokrasimize Yapılmıştır

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik Erzurum’daki saldırıyı “İBB Başkanı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da düzenlenen saldırı ve provokasyonu kınıyorum. Bu saldırı birliğimize ve demokrasimize yapılmıştır. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifa diliyorum. Hiçbir karanlık güç yolumuza taş koyamaz” diye eleştirdi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik Erzurum’daki saldırıyı “İBB Başkanı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da düzenlenen saldırı ve provokasyonu kınıyorum. Bu saldırı birliğimize ve demokrasimize yapılmıştır. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifa diliyorum. Hiçbir karanlık güç yolumuza taş koyamaz” diye eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik Erzurum’daki provokasyonu Twitter hesabından kınadı. Toprak, yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da düzenlenen saldırı ve provokasyonu kınıyorum. Bu saldırı birliğimize ve demokrasimize yapılmıştır. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifa diliyorum. Hiçbir karanlık güç yolumuza taş koyamaz” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu, Trt'de Sadece Mağdurların Hikayelerini Anlattı: "Çünkü Bu Seçim Onların Seçimi"
Kılıçdaroğlu, Trt'de Sadece Mağdurların Hikayelerini Anlattı: "Çünkü Bu Seçim Onların Seçimi"
Sabiha Gökçen Havalimanı, Miting Alanına Döndü... Vatandaşlar, "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları Atıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı, Miting Alanına Döndü... Vatandaşlar, "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları Atıyor
İstanbullular, İmamoğlu'nu Karşılamak İçin Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Etti
İstanbullular, İmamoğlu'nu Karşılamak İçin Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Etti
Kılıçdaroğlu: Terör Örgütlerinden Medet Umar Hale Geldiler, Yazıklar Olsun
Kılıçdaroğlu: Terör Örgütlerinden Medet Umar Hale Geldiler, Yazıklar Olsun
Meral Akşener, Sakarya'da: “Koskoca Cumhurbaşkanı, Devri İktidarında Kadınlara Söylenmedik Söz Bırakmadı”
Meral Akşener, Sakarya'da: “Koskoca Cumhurbaşkanı, Devri İktidarında Kadınlara Söylenmedik Söz Bırakmadı”
Engin Altay’dan İmamoğlu’na Yönelik Provokasyona Tepki: "Attığınız O Taşlar Kalbinize Saplanacak"
Engin Altay’dan İmamoğlu’na Yönelik Provokasyona Tepki: "Attığınız O Taşlar Kalbinize Saplanacak"
Canan Kaftancıoğlu: "Kendilerini Zavallı Durumuna Düşürüyorlar. En İyi Cevabı Erzurumlular Verecek"
Canan Kaftancıoğlu: "Kendilerini Zavallı Durumuna Düşürüyorlar. En İyi Cevabı Erzurumlular Verecek"