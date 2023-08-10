Erdoğan: Türkiye Genelinde 6,5 Milyon Konutu Süratle Dönüştürmeyi Hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Kahramanmaraş kentsel dönüşüm toplu temel atma töreninde, “Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Kahramanmaraş kentsel dönüşüm toplu temel atma töreninde, “Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm toplu temel atma törenine katıldı. Törene canlı bağlantı ile katılan Erdoğan şöyle konuştu:

“ŞEHRİMİZE YAPILMASI GEREKEN DEPREM KONUTU SAYISI 19 BİN 418, KÖY EVLERİ VE AHIRLARLA BİRLİKTE BU RAKAM 29 BİN 47’YE ULAŞIYOR”

“Öncelikle dün Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Mehmetçiklerimizin ailelerine ve silah arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Yine bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Depremden hemen sonra afetzede illerimizi farklı vesilelerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkânlarıyla sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik. Seçim döneminde de deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik.

Tespitlerimize göre Maraş’ın neredeyse üçte biri oturulamaz hâle gelmiştir. Şehrimize yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418, köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47’ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık. 325 konteynır kentte 178 bin 350 konteynırın kurulumu yapılmıştır. 15 Ağustos’a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynırlara yerleştirmiş olacağız. İlk 1 sene içinde 319 bin konutu inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz.

“160 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZ YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN BAŞVURU YAPTI”

Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış, rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor. Gerek rezerv alan bulmakta çekilen zorlukların üstesinden gelmek gerek ise vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz deprem bölgesinde büyük bir teveccüh ile karşılandı. Şimdiye kadar 160 binden fazla insanımız yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz var.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bu meseleyi sürekli işledik, sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Özellikle çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerimizde bunun tercihten öte bir zorunluluk olduğunu ifade ettik. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde TOKİ vasıtasıyla Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için çok yoğun çaba harcadık. TOKİ bugüne kadar ülkemiz genelinde 1 milyon 200 bin proje üretti. Konut projeleriyle birlikte okulları, hastaneleri, kamu kurumlarını ve daha nice binayı TOKİ eliyle yeniden inşa ettik. Allah’a hamdolsun, şimdiye TOKİ binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. TOKİ’miz 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıkmıştır.

“CHP VE ŞÜREKASININ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNE YÖNELİK SALDIRGANLIĞININ GERİSİNDE İŞ BİLMEZLİK DEĞİL HALK DÜŞMANLIĞI VAR”

Türkiye’deki muhalefet anlayışının ülkemize ödettirdiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz, kentsel dönüşüm ile ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler, her yalanı söylediler. Kentsel dönüşüme ‘rantsal dönüşüm’ diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli illegal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafaya sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Kendilerine hak gördükleri güvenli, modern, dayanaklı konutlar maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler. Hasılı, kentsel dönüşüm projelerini durdurmak, milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkûm etmek için söylenmedik yalan, atılmadık iftira bırakmadılar. Biz bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Ancak son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil halk düşmanlığı var. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler. Vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler.

“TÜRKİYE GENELİNDE 6,5 MİLYON KONUTU SÜRATLE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

28 Mayıs’tan sonra da çıkıp siyasi hırsları sebebiyle mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Biz bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Sandıktan istedikleri netice çıkmadı diye afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Ne deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ne de 85 milyonun diğer fertlerini bunların insafına asla bırakmayacağız.

Sevgili Maraşlılar, son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık namına ne yaptıysak biz işte bu takoz zihniyete rağmen yaptık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz.

“TOPLAMDA 9 BİN 74 KONUT İLE 231 İŞ YERİ İÇİN BUGÜN İLK KAZMAYI VURUYORUZ”

Kahramanmaraş merkezde 3 noktada, Pazarcık noktasında 2 köyde, Türkoğlu ilçesinde 1 köyde, Pazarcık’ta küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Toplamda 9 bin 74 konut ile 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz.”

Anka Haber Ajansı