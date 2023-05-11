Erdoğan: "Ülkemizde Siyasetin Seviyesinin Bu Kadar Düşürülmesine Gönlüm Razı Değil"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, “İşte gördünüz. Artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, “İşte gördünüz. Artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil” dedi.

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’nın Sincan ilçesinde miting yaptı. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“YARIN, BİLEMEDENİZ CUMARTESİ GÜNÜ ORTAYA ÇIKAR”

“Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanları adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da yarın, bilemedeniz cumartesi günü ortaya çıkar, değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Yani bundan sonra bay bay Kemal'e fırıldak diyebilirsiniz. Ama asıl dersi sandıkta vereceksiniz.

Okul yaptık, yurt yaptık, spor tesisi yaptık, üniversiteler açtık, hastaneler yaptık, şehir hastaneleriyle dünya sağlık sisteminde çığır açtık. Yol, köprü, tünel, tren yolu, havalimanı yaptık. Konut, altyapı, millet bahçesi yaptık. Şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Doğal gazı her eve getirdik. Kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü çıkardık. İnsanlarımızı modern otomobillerle, evinde ve iş yerinde yüksek teknoloji ürünü araçlarla tanıştırdık. Terör örgütlerini sınırlarımız içinde bitirdik. Cudi’de bunları gömdük mü? Gabar’da bunları gömdük mü? Tendürek’te bunları gömdük mü? Evet, terör örgütünü gömmeye devam edeceğiz. Onun için, şu an terör örgütüyle beraber yürüyen bay bay Kemal’e pazar günü dersini vermek gerekiyor.

Biz, asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini gidermek için gece gündüz çalışırken birileri de hep, tıpkı bugünkü koalisyon masası gibi takoz siyaseti yapıyor. Tek parti faşizminin mirası olan, milletin gönlüne girmeden vesayetle, darbeyle ülke yönetimine gelme alışkanlığından hiç vazgeçmemişler. Rahmetli Menderes’i idama gönderirken bunların yürekleri sızlamadı. İdeolojik kavgalarla milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Rahmetli Özal’ın ülkemize çağ atlatma hayalini baltalarken zerre kadar pişmanlık duymadılar. Bizim iktidarlarımız döneminde de bu zihniyetin akıl ve vicdan kabul etmeyecek ayak oyunlarıyla karşılaştık. Hamdolsun, sağladığımız güven ve istikrar iklimi sayesinde tüm bunların üstesinden gelerek ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

“İŞTE, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. NE YAPTI ALLAH AŞKINA GELDİĞİNDEN BU YANA”

İşte, Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ne yaptı Allah aşkına geldiğinden bu yana? 4 yıl içinde ne yaptı? Biz geldiğimizde, Ankara’da şöyle büyükçe bir havalimanı yoktu. Mevcut havalimanını biz yaptık. Havalimanından şehre yolu, o zamanki büyükşehir belediye başkanı olarak Melih Bey yaptı. Bu yol ve havalimanı, bizim eserimiz. Çünkü biz, eserlerimizle konuştuk. Ziya Paşa ne diyor? ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri’. Bunlar ne dedi? ‘Otobüs ücretlerini bedava yapacağız.’ Yaptılar mı? ‘Traktör vereceğiz çiftçilere’ dediler. Aldınız mı? İstanbul bunu söyledi, Ankara bunu söyledi, İzmir bunu söyledi. Bunların hiçbiri geldi mi? Ya çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Ve benim milletim bunları inşallah yutmayacak ve pazar günü de gereğini de yapacak.

Bunlar, 2007 ve 2011 seçimlerine vesayetle kol kola girdiler. Bunlar, 2014 ve 2015 seçimlerine FETÖ ile kol kola girdiler. Bunlar, 2018 seçimlerine eski Türkiye’nin tüm hastalıklarını savunarak gittiler. Bunlar şimdi de karşımıza; PKK’sı, FETÖ’sü, tefecisi, yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT’yi de alarak çıktılar. Kardeşlerim; bu CHP LGBT’ci mi? Bu HDP LGBT’ci mi? Bu İYİ Parti LGBT’ci mi? Bir de yanlarında o yavrucuklar var. Onlar da ‘Hayır’ diyorlar mı? Onlar da hâllerinden memnun.

“ARTIK NE YAPTILARSA BİR ADAYI GERİ ÇEKİLMEYE MECBUR BIRAKTILAR”

Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün de yine aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyorlar. İşte gördünüz. Artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Bay bay Kemal; sen kasetle geldin, bunu biliyoruz. Ama benim milletim, seni kasetle veya CD ile bu defa bir yerlere getirmeyecek. Tam aksine, sana bay bay diyecek.

“SONUÇLAR AÇIKLANANA KADAR EN KÜÇÜK BİR REHAVETE, EN KÜÇÜK BİR TEREDDÜDE YER VERMEYECEĞİZ”

Eskiden olsa ülkenin yıllarca belini doğrultamayacağı nice sıkıntının üstesinden kısa sürede geliyoruz. Darbe yaşadık. Terör saldırıları yaşadık. Ekonomik tuzaklar yaşadık. Covid salgını yaşadık. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel krizi yaşadık. Deprem yaşadık. Tüm bunlara rağmen hamdolsun, dimdik ayaktayız. Küresel krizlerden, üretimimizi ve istihdamımızı artırarak çıktık. Terör saldırılarını, teröristlerin başlarını inlerinde ezerek püskürttük. Ekonomik tuzakları, kendi programımızı uygulayarak boşa çıkardık. Depremin altından, şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldıracak çalışmalarla kalkıyoruz. İşçimizin, memurumuzun, emeklilerimizin gelirlerinde, sıkıntıların yol açtığı refah kayıplarını giderecek artışlar yapıyoruz. Sanayicimizi, esnafımızı hibe ve teşviklerle destekliyoruz. Pazar günü bunun için sıkı çalışalım, yeter. Aman ha, sonuçlar açıklanana kadar en küçük bir rehavete, en küçük bir tereddüde yer vermeyeceğiz. Kimsenin tahrikine gelmeden kendi işimize bakacağız. Tercihimizi doğrudan yana yaparak yolumuza devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı