Erdoğan Yavuzlar, Son Yolculuğuna Çankaya’dan Uğurlandı

Çankaya Belediyesi'nin kurucu başkanı Erdoğan Yavuzlar, belediye binasında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ev sahipliği yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Erdoğan Yavuzlar’ın hayata hoşgörü penceresinden bakan, aydın ve demokrat bir insan olduğunu vurgulayarak, "Çankaya’ya çok büyük hizmetler yaptı" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin ilk belediye başkanı Erdoğan Yavuzlar, son yolculuğuna, Çankaya’dan karanfillerle uğurlandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde belediye binasında düzenlenen törende, Erdoğan Yavuzlar’ın eşi Emel Yavuzlar, kızı Ebru Yavuzlar ve ailesini, Çankaya Belediyesi çalışanları da yalnız bırakmadı.

"ACILARI YAŞAMIŞ BİR İNSANDI"

Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Erdoğan Yavuzlar’ın hayata hoşgörü penceresinden bakan, aydın ve demokrat bir insan olduğunu söyledi. Erdoğan Yavuzlar’ın belediye başkanlığı döneminde insan odaklı yaklaşımlar ve projelerle hizmet ettiğini belirten Taşdelen, “O dönem belediye başkanlığı yapmak kolay değildi. Çünkü Çankaya’nın imar sorunu vardı, kentleşme sorunu vardı. Çankaya’ya kurduğu teşkilat yapısıyla Çankaya’ya çok büyük hizmetler verdi. Çok genç yaşta Kütahya Belediye Başkanı olmuştu. 12 Eylül Askeri Darbesi neticesinde demokrasinin görevi sonlanmıştı. Demokrasiye müdahale edildiği o dönemde o acıları yaşamış bir insandı” dedi.

"ÇANKAYA’YA YAKIŞAN BİR DEVİR TESLİM TÖRENİYDİ"

Eski Çankaya Belediye Başkanı merhum Doğan Taşdelen’in 1989’da görevi Yavuzlar’dan devraldığı töreni hatırlatan Alper Taşdelen, “Rahmetli babam Sayın Yavuzlar’a ‘sana fikir soracağım, sana hep danışacağım’ diyerek görevi teslim almıştı. Çankaya’ya yakışan bir devir teslim töreniydi ve ben de bir ortaokul öğrencisi olarak o günü hiç unutmuyorum. Yavuzlar, bilgi, birikimi ve donanımıyla pek çok alanda hizmet etmeye devam etti. Sayın Yavuzlar’a Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ben Hakk’a yürüyen ve hayatta olan tüm belediye başkanlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sayın Yavuzlar’a da huzurunuzda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HOŞGÖRÜ VE TOLERANSI ONDAN ÖĞRENDİK"

Başkan Taşdelen’den sonra Erdoğan Yavuzlar’ın kızı Ebru Yavuzlar da söz alarak, “Babam çok kıymetliydi. Bize toleranslı ve hoşgörülü olmayı öğretti. Her şeyde toleranslı olun derdi bize. Hepimizin başı sağ olsun, çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Törenin ardından ailesi Yavuzlar’ın tabutu üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Yavuzlar’ın cenazesi, Çankaya Belediyesi zabıtaları tarafından alınarak defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

ERDOĞAN YAVUZLAR KİMDİR?

1943 yılında Kütahya’da dünyaya gelen Erdoğan Yavuzlar, ilk orta ve lise eğitimini Kütahya’da tamamladı. 1968 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Şube’den mezun oldu.

1965 yılında Adalet Partisi Gençlik Kolları Teşkilatlandırma Genel Başkan Yardımcısı oldu.

1968’de fakülteden mezun olduktan sonra Kütahya’ya döndü ve mali müşavirlik yaptı.

1970-1972 yılları arasında Askerlik görevini personel yedek subay olarak tamamladı.

1974-1977 yılları arasında Kütahya Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak İş Hukuku ve Türk Kültürü dersleri verdi.

12 Aralık 1977 seçimlerinde Adalet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı oldu ve açık bir farkla kazandı. 12 Eylül Askeri Darbesinde görevi bıraktı.

1981-1982 yılları arasında geleneksel Türk El Sanatlarından çinicilik ile uğraştı ve devlet adına yurt içi, yurt dışı sergilerde bu sanatı tanıttı.

1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisi’nden Çankaya’nın ilk belediye başkanı olarak seçildi. Çankaya Belediye teşkilatını kurdu.

1989 belediye seçimlerinde tekrar aday olmadı.

1977-1991 yılları arasında Avrupa Konseyi Çevre ve Finans Komisyonlarında 11 yıl görev yaptı.

1990-1992 yılları arasında Sümerbank Holding yönetim kurulu üyeliği yaptı.

1994-1996 Anavatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı yaptı.