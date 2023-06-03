Erdoğan, Yemin Etmek İçin Geldiği Tbmm’de Resmi Törenle Karşılandı

Erdoğan, Yemin Etmek İçin Geldiği Tbmm’de Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği TBMM’de resmî törenle karşılandı.

AZİZ METİN TURAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği TBMM’de resmî törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün; yemin etmek üzere geldiği TBMM’de, geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından resmî törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Meclis Şeref Holü’ne geçti.

Anka Haber Ajansı

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