Erdoğan Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde Beklediği Kalabalığı Bulamadı: "Biz 1,5 Milyona Alıştık"

AKP'nin "Yeniden Büyük İstanbul" adıyla düzenlediği mitingine katılımcı sayısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklediğinden az oldu. Erdoğan mitingdeki konuşmasında “Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık. Bugün ise 650 bin kişi…” dedi. Bu sözler sosyal medyada "Erdoğan'ın hayal kırıklığı" olarak yorumlandı. CHP’li Tanal “İstanbul halkı sizi defterden sildi” yorumunda bulundu.

AKP'nin "Yeniden Büyük İstanbul" adıyla düzenlediği mitingine katılımcı sayısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklediğinden az oldu. Erdoğan mitingdeki konuşmasında “Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık. Bugün ise 650 bin kişi…” dedi. Bu sözler sosyal medyada "Erdoğan'ın hayal kırıklığı" olarak yorumlandı. CHP’li Tanal “İstanbul halkı sizi defterden sildi” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün partisi tarafından İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan konuşmasında, “Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık. Bugün ise 650 bin kişi…” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Erdoğan, İstanbul mitingine katılım oranıyla ilgili hayal kırıklığını gizlemedi. Sitemkâr konuşan Erdoğan, “Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık. Bugün ise 650 bin kişi…’ İstanbul halkı, sizi defterden sildi. Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta yine zafere ulaşacak” paylaşımında bulundu.

EMEKLİLERE DEĞİNMEDİ

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun, dün Erdoğan’ın Ankara mitinginden önce Haber Global televizyonunda emeklilere ilişkin düzenlemeler konusunda yaptığı “Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim” açıklamasıyla gözler İstanbul mitingine çevrilmişti.

Erdoğan, İstanbul mitingindeki konuşmasında emeklilere ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Anka Haber Ajansı