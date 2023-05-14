Erdoğan'a, Oy Kullandığı Sandıktan 212 Oy Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandıktan en fazla oyu alan aday oldu. Sandıktan, Erdoğan 212 oy, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise 12 oy çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandıktan en fazla 212 oy çıktı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 132 oy, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise 12 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımlarına başlandı.

Erdoğan’ın oy kullandığı 3279 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 364’ü oy kullandı, 7 oy geçersiz sayılırken, 1 oy da zarfta işaret olduğu için açmadan geçersiz sayıldı.

Sandıktan, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 212 oy, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 132 oy, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise 12 oy çıktı.

Öte yandan, bu sandıkta adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye oy kullanılmadığı görüldü.

Anka Haber Ajansı