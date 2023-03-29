Erdoğan’dan 'Asgari Ücrete Ara Zam' Açıklaması: Ara Mara Olur Mu Ya. Zaten Zamları Yaptık

Erdoğan’dan 'Asgari Ücrete Ara Zam' Açıklaması: Ara Mara Olur Mu Ya. Zaten Zamları Yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam beklentisiyle ilgili “Ara mara olur mu ya. Zaten zamları yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam beklentisiyle ilgili “Ara mara olur mu ya. Zaten zamları yaptık” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine “Ara mara olur mu ya. Zaten zamları yaptık. Zamların hepsini yaptık. Şimdi bütün zamların filan hepsini zaten açıkladık. Hayırlı olsun” dedi.

Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamma göndermede bulunarak, “Temmuzda var” dedi.

Erdoğan, İsveç’in NATO’ya üyeliği konusundaki soruya ise “Bizim onlardan beklentimiz var. Onların yerine gelmesi lazım. Yerine gelmeden olmaz" yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ömer Fethi Gürer: “Soğanda, Patateste Mevcut Siyasi İktidar Sınıfta Kaldı”
Ömer Fethi Gürer: “Soğanda, Patateste Mevcut Siyasi İktidar Sınıfta Kaldı”
Okan Gaytancıoğlu: "Eyt Düzenlemesi Bağ-kur'luları Mağdur Etti"
Okan Gaytancıoğlu: "Eyt Düzenlemesi Bağ-kur'luları Mağdur Etti"
Chp Bilecik Milletvekili Aday Adaylarından Bozüyük Çıkarması
Chp Bilecik Milletvekili Aday Adaylarından Bozüyük Çıkarması
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Konya’da Mevlana Türbesini Ziyaret Etti
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Konya’da Mevlana Türbesini Ziyaret Etti
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Yarın Muharrem İnce İle Görüşecek
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Yarın Muharrem İnce İle Görüşecek
'Haybeden Gerçeküstü Aşk', Foçalı Tiyatroseverlerle Buluştu
'Haybeden Gerçeküstü Aşk', Foçalı Tiyatroseverlerle Buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ı Ziyaret Etti