Erdoğan'dan çok ağır sözler! Şerefsizler.. Haysiyetsiz, namussuz kişiler

Erdoğan'dan çok ağır sözler! Şerefsizler.. Haysiyetsiz, namussuz kişiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında ''Depremlerde can kaybı 9 bin 57'ye yükseldi'' ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca konuşmasında bazı muhalif isimleri de hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir dönemde hala basit, siyasi çıkar uğrana, çirkefçe hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeye ben şu anda hazmedemiyorum. Makamımın sorumluluğu olmasa ben şu anda farklı konuşurum" dedi. Erdoğan can kaybının 9 bin 57'ye yükseldiğini söyledi.

"HATAY'DA ASKER, JANDARMA YOK DİYE İFTİRA ATIYORLAR"


Şu an itibariyle Hatay'ımızda asker, jandarma, polis toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor. Bazı haysiyetsiz namussuz kişiler kampanya yaparak 'Hatay'da asker, jandarma, polis göremedik' gibi yalan yanlış iftiralar atıyor. Bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Bu şerefsizlerin ağzına biz onları meze yaptırmayız.

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