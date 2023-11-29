Erdoğan’dan Grup Toplantısında, “İstanbul Bizimdir Bizim Kalacak” Sloganlarına Yanıt: “Yeniden İstanbul”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup toplantısında atılan “İstanbul bizimdir, bizim kalacak” sloganlarına “Gençler unutmayın, bakın bugün yeni bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul” karşılığını verdi. Erdoğan, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz… Seçim takvimimiz sorunsuz işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz… Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Çeşitli fitne giri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup toplantısında atılan “İstanbul bizimdir, bizim kalacak” sloganlarına “Gençler unutmayın, bakın bugün yeni bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul” karşılığını verdi. Erdoğan, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz… Seçim takvimimiz sorunsuz işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz… Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Çeşitli fitne girişimlerine rağmen güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı’nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Erdoğan, Filistin’e yönelik İsrail saldırısıyla ilgili “2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. Tüm dünyanın gözü önünde 50 gün boyunca Gazze’yi yaktılar ve yıktılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Gazze’deki İsrail zulmüne maruz kalanlar 7 Ekim’den beri yaşadıkları tam bir cehennemdi” dedi.

“ADINI TARİHE ŞİMDİDEN, GAZZE KASABI OLARAK YAZDIRMIŞTIR”

Erdoğan, “Gazze’de, son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden; Gazze Kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece Netanyahu’nun değil, ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Gazze’de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da bir, ikisi hariç batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, Gazze’ye Türkiye’nin yapacağı yardımları da aktararak, 7 Ekim’den bu yana Türkiye’nin yaptıklarına ilişkin sinevizyon izletti.

ERDOĞAN, 7 ARALIK’TA YUNANİSTAN’A GİDİYOR

“Dış politikada dostlarımızın sayısını artırma, hasımlarımızın sayısını azaltma stratejimizi başarı ile uyguluyoruz” diyen Erdoğan, 7 Aralık’ta Yunanistan’ı ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, “Komşumuz Yunanistan ile ihtilaflarımız dün de vardı, bugün de olacak. Aynı şekilde bu ihtilaflardan çıkar sağlama peşinde olanlar da olacak. Ama bu gerçek aynı deniz, iklim ve coğrafyayı paylaşan iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına asla gelmiyor. Karşılıklı güven esasına dayalı olarak iş birliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok başlık vardır. Ziyaretimizde bunlara odaklanma niyetindeyiz. Yunanistan ziyaretimizin şimdiden ülkeler arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“DEPREM TURİSTLERİ MİLLİ İRADENİN ŞAMARINI YEDİLER”

Erdoğan, deprem bölgelerindeki fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Milletin acısını istismar eden deprem turistleri son seçimde derslerini aldılar, milli iradenin şamarını yediler. Ekonomik hayattaki deprem fırsatçılarına da biz göz açtırmıyoruz. Bilhassa yapı malzemeleri, yapım işlerinde piyasa gerçekleri ile izah edilmeyecek fahiş fiyatlar söz konusu. Öyle durumlar var ki aynı malzeme aralarında 60-70 kilometre olan iki şehrimizde yüzde 20-30 fiyat farkı ile satılıyor. Tamamen aç gözlülükten kaynaklanan bu çarpıklığın, vicdansızlığın üzerine gitmekte kararlıyız... Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025 yılı sonuna kadar mevcut cezaların 10 kat daha ağır uygulanmasını sağlayacağız. Fırsatçılarla mücadele ederken deprem konutlarını tamamlamak için bölgede fedakârca çalışan firmalarımıza da her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Erdoğan, deprem bölgesindeki yapım işinde çalışan şirketlere ek fiyat farkı ve süre uzatımı vereceklerini ifade ederek, “Özellikle depremden önce ihale edilen yapım işi sözleşmelerinin zamanında tamamlanmasında sorunlar yaşandığını gördük. Yatırımların planlanan sürede tamamlanması için devlet olarak bu konuda da hem kolaylık gösteriyor hem de yük alıyoruz. Bizim görevimiz, işini düzgün yapana destek olmak, aşırı kar peşinde koşanlara da fırsat vermemektir” diye vurguladı. Erdoğan 2023 yılı bitmeden 46 bin deprem konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine ilişin düzenlemenin Meclis’e geleceğini aktararak, “Teklifin yasalaşmasını müteakip, ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5’er bin liralarını yatıracağız. Böylece 76 milyar lira ilave kaynak kullanarak, 15,2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin lira ödemiş olacağız. Bu kararımızın emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“MARJİNAL ÇEVRELER”

Erdoğan, 25 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü hatırlatarak, “İstanbul Sözleşmesi’nden ülkemizin çekilmesine dair marjinal çevrelerce yürütülen kampanyaların hiçbir temeli yoktur. Şiddet meselesini bu sözleşme ile irtibatlandıranların amacının kadına yönelik şiddet olmadığını çok iyi biliyoruz. Çünkü bunlar gerçekten kadına şiddetten rahatsız olsalardı, bölücü terör örgütünün kuyruğuna takılmazlardı. Bunların kadın hakları ile ilgili dertleri olsaydı, bölücü alçakların katlettiği kadınlarımızın hatıralarına sahip çıkarlardı” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölücü örgüte sempati ile bakanlarla opera dinlemeyi, kahvaltı yapmayı, seçim ittifakı kurmayı maharet saydılar. Şimdi de el, etek öptükleri için onur duyduklarını ifade ediyorlar. Varsın onlar yollarına bu şekilde devam etsin, biz şehit anaları, Diyarbakır anneleri ile, gerektiğinde canları pahasına darbecilere meydan okuyan yiğit kadınlarımızla, elleri nasırlı emekçi kadınlarımızla, vatanı için canlarını ortaya koyan kadın polislerimiz ve askerlerimiz ile, elleri öpülesi saygı değer öğretmenlerimiz ile yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz.

“SAPKIN, SAPIK AKIMLAR”

İstanbul Sözleşmesi’ni dillerine dolayanların aile kurumunu güçlendirmeye matuf adımlarımızdan rahatsız olmaları da tesadüf değildir.Sapkın ve sapık akımların en büyük destekçi olan bu kesimlerin temel hedefi toplumsal yapımızı çökertmektir. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. LGBT. LGBT. Çok açık, net. Bu sapkın, sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı’dır, AK Parti’dir. Meydanı bunlara kesinlikle bırakmayacağız. Gençlerimizi ifsad etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Aile kurmak isteyen gençlerimize finans desteği sağlamaya başlıyoruz. Aile ve gençlik fonumuzla ilgili yasa teklifimiz Meclis’imizden onayını aldı. Kanun bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fonu ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğiz. Gençlerimize 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin liralık evlilik kredisi imkanı sunacağız. Kredi kullanan gençlerimiz aynı zamanda 2 yıl boyunca aile danışmanlık hizmetinden de faydalanacak.”

Erdoğan, “Muhalefet cenahında son dönemde yaşanan gelişmeleri sadece yüzümüz kızararak değil inanın üzülerek de seyrediyoruz. Çok açık ve net söylüyorum. Ne Türk siyaseti, ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı ve usandı. Vatandaş bırakın bunlara oy vermeyi artık adlarını duymayı, yüzlerini görmeyi bile istemiyor” dedi. Erdoğan eleştirisini şöyle sürdürdü.

“Seçimin tüm faturasını Cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Aynı tas aynı hamam. Yollarına pişkince devam ettiler. Şimdi de devletin bakanlıklarını tereke malı gibi ona, buna dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. ‘Haberimiz yoktu’ diyerek tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar seçim gecesi 10 dakikada bir kameralar önünde söyledikleri kazanıyor yalanını da inkar edecekler. Ama video o kadar güzel bir alet ki bunlara manevra fırsatı vermiyor. Evet, CHP’de genel başkanlık koltuğunda oturan şahıs değişti ama CHP’nin siyaset yapış tarzında zerreyi miskal değişiklik olmadı. Dün de milletin aklı ve hafızası ile alay ediyorlardı, bugün de halkı hafife alıyorlar.

“POMPA DA OLSA”

Öğrendik ki kabine üyelerimize özenip, kendilerine güya bazı atamalar yapmışlar. Tabii bunların ortada fol yok, yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını biz 14- 28 Mayıs seçimlerinden çok iyi hatırlıyoruz. O zaman da erken gaza gelip daha sonra kendilerini komik duruma düşürmüşlerdi. Ama buna rağmen biz kabinemizi takip etmek üzere pompa da olsa içlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Çünkü bu vesile ile belki bizden bir şey kaparlar. Böyle düşündük.”

“YENİDEN İSTANBUL”

Erdoğan, “Dört ay sonra yapılacak 31 Mart seçimleri ile ilgili hazırlıklarımızı kendi önceliklerimiz ve programımıza göre yürüteceğiz. Rakiplerimizin, karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız” dedi. “İstanbul bizimdir, bizim kalacak” sloganlarının atılması üzerine Erdoğan, “Gençler unutmayın, bakın bugün yeni bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul” diye konuştu. Erdoğan, “Bizim kuklalar ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akıl ile mücadele ediyoruz. Şimdiye kadar bu konuda en ufak zafiyet göstermedik… 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz… Seçim takvimimiz sorunsuz işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz… Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor. Çeşitli fitne girişimlerine rağmen güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı’nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum.”

Anka Haber Ajansı