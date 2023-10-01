Erdoğan’dan İçişleri Bakanlığı’na Yönelik Saldırıya Yanıtı: "İçişleri Bakanı Görevini Yaptı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıya ilişkin soruya “İçişleri Bakanı görevini yaptı” yanıtını verdi. Erdoğan emekli aylıklarına yapılması beklenen artış için de “Vedat Bey (Çalışma Bakanı) bütün gerekenleri söyledi” dedi. Erdoğan yıl başından önce bir artış yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu da “İnşallah” diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıya ilişkin soruya “İçişleri Bakanı görevini yaptı” yanıtını verdi. Erdoğan emekli aylıklarına yapılması beklenen artış için de “Vedat Bey (Çalışma Bakanı) bütün gerekenleri söyledi” dedi. Erdoğan yıl başından önce bir artış yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu da “İnşallah” diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında TBMM Genel Kurulu’nda konuştuktan sonra TBMM’den ayrılırken şeref holünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, “İçişleri Bakanlığı’nın hedef alınması açısından bir değerlendirme alabilir miyiz” sorusuna, “İçişleri Bakanı görevini yaptı” diye yanıt verdi.

Erdoğan emekli aylıklarına yapılması beklenen artışla ilgili soru üzerine “Vedat Bey bütün gerekenleri söyledi” dedi. Erdoğan yıl başından önce bir artış yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu ise “İnşallah” diye yanıtladı.

Anka Haber Ajansı