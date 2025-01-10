Erdoğan'dan Ulaştırma Yatırımlarını Eleştirenlere Tepki: "Sizinle Bizim Aramızda Zihniyet Farkı Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarın ulaştırma yatırımlarını eleştirenlere tepki göstererek, "Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. Biz 'kule' deyince para kulesi, 'belediye' deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz, hiçbir zaman da olmadık" ifadesini kullandı.

(DENİZLİ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarın ulaştırma yatırımlarını eleştirenlere tepki göstererek, "Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. Biz "kule" deyince para kulesi, "belediye" deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz, hiçbir zaman da olmadık" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli 140 kilometre anayol ve 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli Otoyolumuz toplam 163 kilometre uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 712 metreye ulaşan 61 köprü, 19 köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 viyadük, 30 üstgeçit, 80 altgeçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alıyor" dedi.

Erdoğan, "Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım ile İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresi ise birbirine eşit hale geliyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız. Projenin tamamlanmasıyla Kapıkule'den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini katederek Akdeniz'e ulaşan kesintisiz bir otoyol ağını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere de iki çift lafım var. Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. Biz "kule" deyince para kulesi, "belediye" deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Biz, 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Siyasette bizim tek bir gayemiz vardır. O da işte bugün burada olduğu gibi ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Ulaştırma alanında bugüne kadar tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı