Erdoğan'dan Üst Üste İkinci Kez Avrupa Şampiyonu Olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımına Tebrik

Erdoğan'dan Üst Üste İkinci Kez Avrupa Şampiyonu Olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımına Tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından üst üste ikinci kez Kadınlar Euroleague'i kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding için bir kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Üst üste ikinci kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Şampiyonu olarak tarihî bir başarıya imza atan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını canıgönülden tebrik ediyorum."

Anka Haber Ajansı

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