Erdoğan'dan Yüksek Enflasyon Tespiti: "Ne Verirsek Verelim Dipsiz Kuyu Misali Kaybolup Gidiyor"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor" dedi.

Erdoğan, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde seçmenlere seslendi. Miting alanında slogan atanlara seslenen Erdoğan "'AK kadınlar bir başka'" dedi. Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle:

''Tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme yaptık. Yıl başında emeklilerimizin maaşını yüzde 50 artırdık, ikramiyelerini yüzde 50 artırdık. Promosyonları 8-12 bin lira aralığına yükselttik... Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Allah’ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz.

Şimdi karşıma bakıyorum, girerken sorum dedim ki bugün katılım ne kadar? Evet, 35 bin. Aksaray’a da bu yakışır. Zaten Aksaray bunun dışında kabul etmez.

Bölgemizde yaşananları görüyorsunuz bir yanımızda Rusya Ukrayna savaşı, alevlenerek sürüyor. Diğer yanımızda İsrail’in kadın çocuk demeden katlettiği Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Balkanlardan Kafkasya’ya her yerde gerilim artıyor. Onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz.

Belediye başkanı adaylarımızı size emanet ediyorum. Sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya. Onlara gereken dersi sandıklarda vereceksiniz değil mi?"

Anka Haber Ajansı