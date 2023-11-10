Erdoğan’ın Avukatı İnal’ın Chp’li Kılıç Hakkındaki Şikayeti İki Günde Davaya Dünüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç hakkında “kişilik haklarını ihlal ettiği, manevi bütünlüğünün saldırıda bulunduğu ve kendisine itibar suikastı uyguladığı” iddiasıyla açtığı 250 bin liralık tazminat davası 2 gün içinde incelenerek kabul edildi. Kılıç, “yargıda rüşvet skandalında” adı geçen İnal’ın Uğur Mumcu davasında suikast sanığı

TAMER ARDA ERŞİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç hakkında yaptığı açıklama ile “kişilik haklarını ihlal ettiği, manevi bütünlüğüne saldırıda bulunduğu ve kendisine itibar suikastı uyguladığı” iddiasıyla 250 bin liralık tazminat istemli başvurusu mahkeme tarafından iki gün içinde incelenerek dava aşamasına geçildi. Kılıç’a tebligat da jet hızıyla yapıldı. Dava dilekçesi ve hakimin tensip kararı 10 gün içinde tebliğ edildi.

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “yargıda rüşvet skandalında” adını verdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal, Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açmıştı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise Kılıçdaroğlu’nun da iddialarını anımsatarak, İnal’ın Uğur Mumcu davasında yargılanan suikastçısının avukatlığını da yaptığını açıklamıştı. Erdoğan’ın avukatı İnal bu kez Kılıç hakkında tazminat davası açtı.

İnal, dava dilekçesinde Kılıç’ın kişilik haklarını ihlal ettiği, manevi bütünlüğüne saldırıda bulunduğu ve kendisine itibar suikasti uyguladığını” iddia ederek, 250 bin lira manevi tazminat talep etti. İnal, yaşadıklarının “telafi edilemeyecek düzeyde” olduğunu ileri sürdü.

İnal, manevi tazminat istemli dava dilekçesini avukatı Ferah Yıldız aracılığıyla 24 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sundu. Dilekçe ile ilgili 2 gün içinde Tensip Tutanağı hazırlandı ve İstanbul 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Ekim 2023 tarihinde hemen dosyaya baktı. Mahkeme, Sevda Erdan Kılıç’a yanıt verebilmesi için iki haftalık süre tanıdı.

Sevda Erdan Kılıç’a tebligat da jet hızıyla yapıldı. Dava dilekçesi ve hakimin tensip kararı 10 gün içinde tebliğ edilmiş oldu.

Anka Haber Ajansı