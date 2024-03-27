Erdoğan'ın Diyarbakır mitingine kaç kişi katıldı? AK Parti Diyarbakır mitingi işte tüm detaylar

Erdoğan'ın Diyarbakır mitingine kaç kişi katıldı? AK Parti Diyarbakır mitingi işte tüm detaylar

AK Parti Diyarbakır mitingine kaç kişi katıldı belli oldu

Diyarbakır Mücadele Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitinge ilgi oldukça yüksekti. İstasyon Meydanı'nda gerçekleşen mitinge 70 bin kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka sesleniş konuşması yaparak önemli mesajlar verdi.

Mitingde yapılan konuşmada, hükümetin ve AK Parti'nin Diyarbakır'a yönelik projeleri ve hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Öte yandan mitinge Diyarbakır, ilçeler ve köylerden de katılım gerçekleşti. Seyrantepe Kavşağı’ndan çok sayıda numaralandırılmış araçlarla mitinge taşıma yapıldı. Araçlar üzerinde “Silvan 114, “Kulp 123”, “Kulp 176”, “Hani 38”, “Kocaköy 1” yazılı olsa da plakaların 34, 49, 72, 23, 67 olması dikkat çekti.

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