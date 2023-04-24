Erdoğan’ın İstanbul’daki Tarihi Sura Asılan Dev Pankartı Kaldırıldı

ÇAĞATAN AKYOL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Ayvansaray’daki tarihi bir sura asılan dev pankartı, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, konuyla ilgili kaymakamlığa şikâyette bulunmuştu.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’nin Adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan ile yarışan Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen hafta İstanbul Ayvansaray’daki tarihi bir sura dev bir pankartının asılması, tepkilere neden olmuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa! Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız. Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.”

PANKART KALDIRILDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı, pankartın kaldırılmasıyla ilgili kaymakamlığa şikâyette bulunmuştu. Söz konusu Erdoğan pankartının kaldırıldığı görüldü.

Birinci video: Surun bugünkü hâli

İkinci video: Surun eski önceki hâli

Anka Haber Ajansı