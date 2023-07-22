Erdoğan’ın Kktc’de Açılışını Yaptığı Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binasının Elektronik Sistemleri Çöktü

Erdoğan’ın Kktc’de Açılışını Yaptığı Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binasının Elektronik Sistemleri Çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binasının elektronik sistemleri çöktü. Yolcular, yaşadıkları sorunu alkışlarla protesto etti.

MEHMET ÖZGÜR BOZKURT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binasının elektronik sistemleri çöktü. Yolcular, yaşadıkları sorunu alkışlarla protesto etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açılışını yaptığı KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binasının elektronik sistemleri, bugün çöktü. Açılışının ikinci gününde bavul taşıma bantları durunca yolcular uçaklarına yetişemedi. Klimaların çalışmadığı yeni terminal binasında sık sık elektrikler kesildi. Kimlik kontrolü yapan uçuş görevlileri ise yolcuların tepkileri ile karşılaştı.

Uzun kuyrukların oluştuğu kontuarların önünde ise yolcular yaşanan sorunu alkışlarla protesto etti.

Anka Haber Ajansı

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