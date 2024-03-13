Erdoğan'ın Koruma Ekibi Kaza Yaptı: 1 Polis Şehit

Erdoğan'ın Koruma Ekibi Kaza Yaptı: 1 Polis Şehit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada, polis memuru Fırat Der şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirmesi sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Şırnak'ı ziyaretinin ardından Mardin'e geçen Erdoğan, burada mitingde yaptığı konuşma sırasında “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuz Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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