Erdoğan’ın Yemin Töreni Öncesinde Tbmm’de Güvenlik Önlemleri

Erdoğan’ın Yemin Töreni Öncesinde Tbmm’de Güvenlik Önlemleri

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ant içme töreni için saat 15.00’te toplanacak. Tören öncesinde Genel Kurul’un ziyaretçi locasında bomba araması yapıldı.

AZİZ METİN TURAN

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ant içme töreni için saat 15.00’te toplanacak. Tören öncesinde Genel Kurul’un ziyaretçi locasında bomba araması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yemin edecek. Genel Kurul, yemin töreni için 15.00’te toplanacak. Tören öncesinde, TBMM yerleşkesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Genel Kurul’daki ziyaretçi locasında bomba arama köpeği eşliğinde arama yapıldı.

Anka Haber Ajansı

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