Erdoğan’la Görüşen Mehmet Şimşek: “Aktif Siyasete Girmeyi Düşünmüyorum”

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Şimşek, görüşmenin ardından, “Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Şimşek, görüşmenin ardından, “Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün akşam AKP Genel Merkezi’nde AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Şimşek, görüşme sonrasında bu gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aktif siyasete dönmeyeceğini duyurdu. Mehmet Şimşek’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Anka Haber Ajansı