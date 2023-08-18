Eren Erdem, Gazeteciler Pehlivan Ve Yanardağ’ı Marmara Cezaevi'nde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteciler Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Erdem, “Haksız yere burada olduklarının farkındayız. Davalarının takipçisiyiz. Onlar dışarı çıkana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteciler Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Erdem, “Haksız yere burada olduklarının farkındayız. Davalarının takipçisiyiz. Onlar dışarı çıkana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteciler Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Erdem, ziyaretin ardan yaptığı açıklamada, “Sizlere çok selamları var. Çok güçlüler. Çok kararlılar. Ancak haksız ve hukuksuz yere içeride tutuluyorlar. Özellikle Merdan Yanardağ benim daha önce kaldığım bölümde tutuluyor. Son derece güçlü ve kararlı. Haksız yere burada olduklarının farkındayız. Davalarının takipçisiyiz. Onlar dışarı çıkana kadar mücadelemiz devam edecek. Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan herkesin mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Anka Haber Ajansı