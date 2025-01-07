Erhan Adem: “2020’de Açılışı Yapılan Reyhanlı Barajı’nda Koyunlar Otluyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "2010 yılında temeli atılan, 2015’te bitirileceği taahhüt edilen Reyhanlı Barajı, 2020 yılında havai fişekler eşliğinde şatafatlı bir törenle açıldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havai fişekler patlatılarak büyük bir sükseyle, gösteriyle açılışı yapılan Reyhanlı Barajı’nın ne bendi yapılmış, seti yapılmış ne de bir damla su var alanda. Alanda sadece koyunlar otluyor. Çiftçi tarlasına buğday ekmiş, çiftçilik yapmaya devam ediyor. Ama su na

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "2010 yılında temeli atılan, 2015’te bitirileceği taahhüt edilen Reyhanlı Barajı, 2020 yılında havai fişekler eşliğinde şatafatlı bir törenle açıldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havai fişekler patlatılarak büyük bir sükseyle, gösteriyle açılışı yapılan Reyhanlı Barajı’nın ne bendi yapılmış, seti yapılmış ne de bir damla su var alanda. Alanda sadece koyunlar otluyor. Çiftçi tarlasına buğday ekmiş, çiftçilik yapmaya devam ediyor. Ama su namına hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bölgedeki çiftçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Adem, şunları söyledi:

"2010 yılında temeli atılan, 2015’te bitirileceği taahhüt edilen Reyhanlı Barajı, 2020 yılında havai fişekler eşliğinde şatafatlı bir törenle açıldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havai fişekler patlatılarak büyük bir sükseyle, gösteriyle açılışı yapılan Reyhanlı Barajı’nın ne bendi yapılmış, seti yapılmış ne de bir damla su var alanda. Alanda sadece koyunlar otluyor. Çiftçi tarlasına buğday ekmiş, çiftçilik yapmaya devam ediyor. Ama su namına hiçbir şey yok. Açılışı yapılan bir yerin mutlaka vatandaşın tarlasını sulaması gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanı, 2020 yılında yaptığınız bu açılışın bugün bu şekilde olması kabul edilemez. Çiftçi elektrik faturaları altında inim inim inlerken Amik Ovası’nın buradaki suyla sulanması gerekirdi. Maalesef hem çiftçiyi eziyorsunuz, çiftçilikten kaçırıyorsunuz, çiftçimizi zarar etme noktasında büyük bir emek sarf ediyorsunuz, çiftçiyi içinden çıkılamaz, kredilerini ödeyemez hale getirmişsiniz; barajda maalesef bir damla su yok. Buradan tüm yetkilileri uyarıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da söylüyorum: Açılışını yaptığınız bu barajın bir an önce bitirilmesi ve suyla doldurulup çiftçilerimizi rahatlatması gerekir. Bunu da buradan kendisine hatırlatırız."

Anka Haber Ajansı