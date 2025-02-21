Erhan Adem: “Askıda Buğday Değil, Bolluk İçinde Buğday Konuşmalıydık"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine tepki göstererek, "Askıda buğday değil, bolluk içinde buğday konuşmalıydık. Çiftçi ürettiğiyle geçinemiyor, vatandaş ekmeğe muhtaç hale geliyor. Tarım politikaları iflas etmişken çözüm bağış kampanyaları olamaz. Çiftçiye, vatandaşa hakkını verecek bir sistem lazım" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine tepki gösterdi. Adem yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"'Askıda buğday" değil, "bolluk içinde buğday" konuşmalıydık. Çiftçi ürettiğiyle geçinemiyor, vatandaş ekmeğe muhtaç hale geliyor. Tarım politikaları iflas etmişken çözüm bağış kampanyaları olamaz. Çiftçiye, vatandaşa hakkını verecek bir sistem lazım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" projesi, Türkiye’de tarımın geldiği acı tabloyu gözler önüne seriyor. Çiftçilerimiz, artan maliyetler nedeniyle üretmekte zorlanırken, vatandaşlarımız temel gıda maddelerine ulaşmakta giderek daha fazla sıkıntı yaşamaktadır. Burada bir dayanışma meselesinden çok daha büyük bir tarım politikası sorunu vardır.

"Üretimi teşvik eden adımları atmalıyız"

Bugün tarımda ithalata dayalı politikalar, çiftçiyi desteklemeyen uygulamalar ve artan maliyetler nedeniyle ülkemiz kendi kendine yeten bir tarım ekonomisini kaybetme noktasına gelmiştir. Çiftçiyi üretmek yerine bağış yapmaya teşvik eden bir sistem, sürdürülebilir değildir. Asıl çözüm, çiftçiye maliyetlerini karşılayabileceği destekleri sağlamak, üretimi artıracak politikaları hayata geçirmek ve vatandaşın uygun fiyatlı gıdaya ulaşımını garanti altına almaktır. İktidarın yanlış tarım politikaları sonucu bu noktaya gelinmiştir ve bu tablodan çıkış için geçici çözümler değil, köklü reformlar gerekmektedir. Çiftçinin ve vatandaşın refah içinde olduğu, üretimin arttığı, gıda güvenliğinin sağlandığı bir Türkiye için tarımı bir yardım meselesi olarak görmekten vazgeçip, üretimi teşvik eden adımları atmalıyız."

Anka Haber Ajansı