Erhan Adem: “Bakanlık Sadece Kampanya Yapmasın, Ormanları Korumak İçin Her Türlü Tedbiri De Alsın”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ‘Orman Benim Kampanyası’yla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ormanları korumak sadece kampanyalarla değil, samimi bir kararlılıkla mümkündür. Bizler CHP ve belediyeleri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Tüm personel ve ekipmanlarımızla olası yangınlara müdahale etmek için seferber olacağız. Ancak Bakanlığın da sadece kampanya yapmakla kalmamasını, ormanlarımızı korumak için her türlü önlemi ve tedbiri şimdiden almasını tav

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ‘Orman Benim Kampanyası’yla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ormanları korumak sadece kampanyalarla değil, samimi bir kararlılıkla mümkündür. Bizler CHP ve belediyeleri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Tüm personel ve ekipmanlarımızla olası yangınlara müdahale etmek için seferber olacağız. Ancak Bakanlığın da sadece kampanya yapmakla kalmamasını, ormanlarımızı korumak için her türlü önlemi ve tedbiri şimdiden almasını tavsiye ediyorum” dedi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugün başlattığı ‘Orman Benim Kampanyası’ hakkında yazılı açıklama yaptı. Kampanyanın önemli fakat tek başına yeterli olmadığını kaydeden Adem, açıklamasında şunları ifade etti:

“BAKANLIK SADECE KAMPANYA YAPMASIN ORMANLARI KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ DE ALSIN”

“Yıllardır bu konuya gereken önem verilmemiş, insan kaynaklı sorunlar görmezden gelinmiştir. İktidar ormanlarımızı gerçekten sahiplenmemiş, onlara hak ettikleri değeri vermemiştir. Şimdi ise orman teşkilatının kara ve hava unsurlarıyla bu felaketlere karşı hazır olup olmadığı dahi tam olarak bilemiyoruz. Orman teşkilatının kara ve hava unsurlarıyla yangınlara hazır olduğunu ümit ediyoruz. Ormanları korumak sadece kampanyalarla değil, samimi bir kararlılıkla mümkündür. Bizler CHP ve belediyeleri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Tüm personel ve ekipmanlarımızla olası yangınlara müdahale etmek için seferber olacağız. Ancak Bakanlığın da sadece kampanya yapmakla kalmamasını, ormanlarımızı korumak için her türlü önlemi ve tedbiri şimdiden almasını tavsiye ediyorum. Hep birlikte el ele verirsek, ormanlarımızı bu yangın felaketinden koruyabiliriz. Bugünün değil, yarınların sorumluluğunu taşıyoruz. Ormanları sahiplenmek, onlara değer vermek hepimizin insani görevidir.”

Anka Haber Ajansı