Erhan Adem: “Deprem Mağduru Tüm Çiftçilere Sulama Hizmet Bedelinde İndirim Hakkı Tanınmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, deprem bölgelerindeki çiftçilerin sulama hizmet bedelinde yüzde 50 devlet desteği alabilmeleri için 2023 yılına ait ÇKS koşulunun mağduriyet yarattığını ifade etti. Adem, “Deprem nedeniyle 2023 kaydı alınması neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu durum, çiftçilerin destekten faydalanmasını engelliyor. Bu uygulama, deprem mağduru çiftçilerin haklarını gasp etmektedir. Kararda herhangi bir yıl kısıtlaması olmamasına rağmen bu haksız uygulamadan vazgeçilmeli ve deprem mağ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, deprem bölgelerindeki çiftçilerin sulama hizmet bedelinde yüzde 50 devlet desteği alabilmeleri için 2023 yılına ait ÇKS koşulunun mağduriyet yarattığını ifade etti. Adem, “Deprem nedeniyle 2023 kaydı alınması neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu durum, çiftçilerin destekten faydalanmasını engelliyor. Bu uygulama, deprem mağduru çiftçilerin haklarını gasp etmektedir. Kararda herhangi bir yıl kısıtlaması olmamasına rağmen bu haksız uygulamadan vazgeçilmeli ve deprem mağduru tüm çiftçilere sulama hizmet bedelindeki indirim hakkı tanınmalıdır" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, deprem bölgelerindeki çiftçilerin sulama hizmet bedelinde yüzde 50 devlet desteği uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Adem, açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı kararıyla Nisan 2023'te yürürlüğe giren tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinde yüzde 50 devlet desteği uygulaması, deprem bölgelerinde çiftçiler için sorun olmaya devam ediyor. Özellikle Hatay ilinde yaşanan uygulama sorunu, çiftçilerin mağduriyetine yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, destekten yararlanacak çiftçilere 2023 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydı zorunluluğu getiriliyor ve deprem nedeniyle 2023 kaydı alınması neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu durum, çiftçilerin destekten faydalanmasını engelliyor.

Bu uygulama, deprem mağduru çiftçilerin haklarını gasp etmektedir. Kararda herhangi bir yıl kısıtlaması olmamasına rağmen, bu haksız uygulamadan vazgeçilmeli ve deprem mağduru tüm çiftçilere sulama hizmet bedelindeki indirim hakkı tanınmalıdır. Hükümet yetkililerinin, çiftçilerin hak ettikleri desteği alabilmeleri için acilen bu konuya müdahale etmesi gerekmektedir. “

Anka Haber Ajansı