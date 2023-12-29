Erhan Adem: “Et Ve Süt Kurumu, 890 Milyon Tl Kredi İle Borçlanarak Batmıştır”

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Et ve Süt Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda, kurumun 890 milyon TL bankalara kredi borcunun olduğu hesaplanmış… Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği talimatları öz kaynak sermayeleri ile yerine getiremeyen kurum, banka kredilerine başvurmuş; bunun sonucunda 890 milyon TL kredi ile borçlanarak batmıştır” dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Et ve Süt Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda, kurumun 890 milyon TL bankalara kredi borcunun olduğu hesaplanmış… Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği talimatları öz kaynak sermayeleri ile yerine getiremeyen kurum, banka kredilerine başvurmuş; bunun sonucunda 890 milyon TL kredi ile borçlanarak batmıştır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun zarar etmesi ile ilgili açıklama yaptı. Adem, şunları söyledi:

“Et ve Süt Kurumu’nda yapılan incelemeler sonucunda, kurumun 890 milyon TL bankalara kredi borcunun olduğu hesaplanmış. Maalesef kurum, batma noktasında. Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği talimatları öz kaynak sermayeleri ile yerine getiremeyen kurum, banka kredilerine başvurmuş; bunun sonucunda 890 milyon TL kredi ile borçlanarak batmıştır.

Bugün, normal şartlarda Et ve Süt Kurumu; Türkiye’deki hayvancılığın üst seviyeye gelmesi, verimli et üretimi; et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde mutlaka verimliliği esas alan, çiftçilerin de para kazanmasına destek olması gerekirken bugün uygulanan politikalarla batırılmıştır. Asıl görevini yerine getirememiştir. Uyguladığınız tarım politikaları hem bitkisel hem hayvansal; maalesef çiftçileri batırmıştır. Böylelikle kurumlar da batmıştır.”

Anka Haber Ajansı