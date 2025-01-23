Erhan Adem: "İktidarın Gübre Destekleme Politikalarındaki Yetersizlik Çiftçiyi Yalnız Bırakmış Durumda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fiyatların yükselmesi nedeniyle tarımda eksik gübrelemenin rekolteyi düşürdüğünü belirterek “Arz düşerse, gıda fiyatları yükselir ve bu da halkın sofrasına yansır. Ancak görüyoruz ki bu durum yetkililerin umurunda değil” dedi. İktidarın gübre destekleme politikalarındaki yetersizliğin çiftçiyi yalnız bıraktığına dikkat çeken Adem, “Çiftçiler, gübre fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ya üretimden vazgeçmek zorunda kalıyor ya da üretim maliyetlerini karşılamak için bor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fiyatların yükselmesi nedeniyle tarımda eksik gübrelemenin rekolteyi düşürdüğünü belirterek “Arz düşerse, gıda fiyatları yükselir ve bu da halkın sofrasına yansır. Ancak görüyoruz ki bu durum yetkililerin umurunda değil” dedi. İktidarın gübre destekleme politikalarındaki yetersizliğin çiftçiyi yalnız bıraktığına dikkat çeken Adem, “Çiftçiler, gübre fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ya üretimden vazgeçmek zorunda kalıyor ya da üretim maliyetlerini karşılamak için borçlanıyor” görüşünü dile getirdi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Gölge Bakanı Erhan Adem, gübre fiyatlarının tarımsal üretim üzerindeki etkisine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, “Gübre fiyatları yükseliyor. Gübre olmadan verimli tarım yapmak neredeyse imkânsızdır; eksik gübreleme doğrudan rekolteyi, dolayısıyla ürün arzını azaltır. Arz düşerse, gıda fiyatları yükselir ve bu da halkın sofrasına yansır. Ancak görüyoruz ki bu durum yetkililerin umurunda değil” dedi.

Adem, şunları kaydetti:

“Son bir ayda gübre fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekici. Üre gübresinin fiyatı bir ayda yüzde 9,2 artarak 811 TL’den 885 TL’ye çıkarken, DAP gübresinde de yüzde 6,1’lik bir zam yaşandı. Bir ay önce bin 245 TL olan DAP gübresinin çuval fiyatı bugün bin 325 TL’ye ulaştı. Gübre fiyatlarındaki bu artış, çiftçinin gübre kullanma şansını neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Gübresiz yapılan ekimler ise rekolte kaybına neden olacak. Bu durum, sadece çiftçiyi değil, tarladan sofraya kadar tüm gıda zincirini etkiliyor. Eksik gübreleme, başta tahıllar ve baklagiller olmak üzere birçok temel üründe ciddi verim kayıplarına yol açar. Toprağın besin dengesinin bozulması, uzun vadede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eder. Bu da ithalata bağımlılığı artırır. İthalat bağımlılığı, döviz kurlarındaki artışlarla birlikte hem tüketici fiyatlarını hem de tarımsal girdilerin maliyetlerini daha da artırır. Yani gübre krizini çözemezsek, ekonomideki döngüsel krizleri de çözmek mümkün olmayacak.

"İktidarın gübre destekleme politikalarındaki yetersizlik, çiftçiyi yalnız bırakmış durumda"

Ne yazık ki bu krizin temelinde yanlış tarım politikaları yatıyor. İktidarın gübre destekleme politikalarındaki yetersizlik, çiftçiyi yalnız bırakmış durumda. Gübre fiyatları artarken, çiftçiye verilen destek yetersiz kalıyor. Çiftçiler, gübre fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ya üretimden vazgeçmek zorunda kalıyor ya da üretim maliyetlerini karşılamak için borçlanıyor. Bu da kırsal kesimde yoksulluğu artırıyor ve ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini giderek zayıflatıyor. Hükümetin, gübre fiyatlarındaki artışı frenleyecek önlemler alması gerekiyor. Gübrede KDV’nin sıfırlanması, sübvansiyonların artırılması ve üreticilere doğrudan destek verilmesi bu önlemler arasında yer almalı. Ayrıca, yerli gübre üretimini teşvik eden politikalar geliştirilerek dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmelidir.

Türkiye’nin tarımsal potansiyelini harekete geçirmek ve halkın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zaman kaybetmeden doğru adımlar atılmalıdır. Gıda enflasyonu, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir krizdir. Bu krizi önlemenin yolu, çiftçiyi desteklemekten ve tarım politikalarını ivedilikle yeniden düzenlemekten geçmektedir. Türkiye’nin tarımsal potansiyelini harekete geçirmek ve halkın temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zaman kaybetmeden doğru adımlar atılmalıdır.”

Anka Haber Ajansı