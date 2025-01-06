Erhan Adem, Reyhanlı'dan Bakan Yumaklı'ya Seslendi: Pis Suların Geldiği Afrin Çayı Islah Edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde su kuyularının kenarından geçen Afrin Çayı’ndaki kirliliğe dikkat çekerek, “Reyhanlı’da yaşayan insanlarımızın sağlığını tehlikeye atan DSİ ve bunun üst yöneticisi olan Tarım Bakanı Sayın Yumaklı’yı uyarıyoruz. Sayın Yumaklı, pis suların geldiği bu derenin ıslah edilmesi gerekir” açıklamasını yaptı.

(HATAY) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde su kuyularının kenarından geçen Afrin Çayı’ndaki kirliliğe dikkat çekerek, “Reyhanlı’da yaşayan insanlarımızın sağlığını tehlikeye atan DSİ ve bunun üst yöneticisi olan Tarım Bakanı Sayın Yumaklı’yı uyarıyoruz. Sayın Yumaklı, pis suların geldiği bu derenin ıslah edilmesi gerekir” açıklamasını yaptı.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adem, Hatay’ın Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Adem’e milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara ve Servet Mullaoğlu, önceki dönem milletvekili İsmet Tokdemir, Kadın Kolları İl Başkanı Fedva Çekmecelioğlu, Gençlik Kolları Başkanı Mert Üs, Defne İlçe Başkanı Ozan Öfkeli ve Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu eşlik etti. Reyhanlı’daki Afrin Çayı’na karışan kirli su sorununa dikkat çeken Adem’e açıklamada bulunan bir yurttaş, “Gelen pis su tabana kadar iniyor. Belki tortuları inmiyor ama suyu iniyor. Aynı olay benim başımda. Benim de kuyularım var. Sabah yazın gittiğimde tarlanın yanından geçemem kokudan. Ben de yer altından çekip araziyi suluyorum. Altı tanesi köyün yanından geçiyor. Köyün inekleri, koyunları bundan su içiyor. Bu ineklerin, koyunların sütü, yoğurdu, yağı pazarda satılıyor” ifadelerini kullandı. Adem’in “İçme suyu olarak da kullanılıyor” demesi üzerine yurttaş, “En büyük tehlike de bu zaten” yanıtını verdi.

Adem ardından şunları kaydetti:

“Reyhanlı’da yaşayan insanlarımızın sağlığını tehlikeye atan DSİ ve bunun üst yöneticisi olan Tarım Bakanı Sayın Yumaklı’yı uyarıyoruz. Sayın Yumaklı, pis suların geldiği bu derenin ıslah edilmesi gerekir. 40 metre yok kuyular, 5 tane kuyu burada Reyhanlı’ya içme suyu olarak kullanılan derin su pompaları var. Reyhanlı halkı bu suları kullanıyor. Bu kadar insanın kanına girilmez, vicdanlar el vermez. Sayın Yumaklı, lütfen görevinizi yapın, bu suların mutlaka arıtılarak sağlıklı su verilmesi gerekir.”

Anka Haber Ajansı