Erhan Adem: “Türk Çiftçisi, Son Çeyrek Yüzyılın En Büyük Kaybedeni”

Erhan Adem: “Türk Çiftçisi, Son Çeyrek Yüzyılın En Büyük Kaybedeni”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP’nin iktidarda olduğu 22 yılda 26 milyon hektar tarım arazisinin 23 milyon hektara gerilediğini, Türk çiftçisinin son çeyrek yüzyılın en büyük kaybedeni olduğunu ifade etti. Adem, “Topraklarımızın, tahrip edilmesi ivedilikle önlenmelidir. Tarım alanlarının çeşitli nedenlerle tarımsal üretim dışına çıkarılması engellenmelidir. Ekim alanlarının bölünerek verimlilik dışına düşürülmesine son verilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP’nin iktidarda olduğu 22 yılda 26 milyon hektar tarım arazisinin 23 milyon hektara gerilediğini, Türk çiftçisinin son çeyrek yüzyılın en büyük kaybedeni olduğunu ifade etti. Adem, “Topraklarımızın, tahrip edilmesi ivedilikle önlenmelidir. Tarım alanlarının çeşitli nedenlerle tarımsal üretim dışına çıkarılması engellenmelidir. Ekim alanlarının bölünerek verimlilik dışına düşürülmesine son verilmelidir" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana yaşanan doğa katliamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 26 milyon hektar tarım arazisinin bulunduğunu hatırlatan Adem, bu arazilerin 2023 yılı itibarıyla 23 milyon hektara gerilediğine dikkat çekti. Türk çiftçisinin son çeyrek yüzyılın en büyük kaybedeni olduğunu belirten Adem, şunları kaydetti:

“İnşaata dayalı büyüme stratejisinin sonucunda kıyı alanlarında ya da kent merkezlerinde artık yatırıma uygun çok fazla yer kalmayınca ekonomik etkinlikler, yatırımlar içerilere ormanlara, koruma alanlarına, tarım arazilerin olduğu yerlere taşınmaya başlandı. Maden, Turizm Teşvik ve Orman kanunları ile yapılan değişiklikler tarım ve orman alanlarının bütünlüğünü korumak yerine bozacak şekilde birçok amaç için tahsisini kolaylaştırdı."

AKP'nin yerel seçimlerle birlikte kaybettiği bölgelerde kontrolü kaybetmemek adına turizm faaliyetlerini düzenlemeye çalıştığını belirten Erhan Adem, "Bir bütün olarak bakınca mutlaka korunması gereken ormanların ve meraların imara, yapılaşmaya, madenciliğe, turizme vs açmaya dönük hukuki her türlü altyapının hazırlandığı görülmekte. Yapılan yasal düzenlemelerin amacı turizmi teşvik etmek değil rant elde etme amacı güdüldüğü çok net" eleştirisinde bulundu.

“Anayasa’daki ‘Ormanlar devlete aittir’ kavramını AKP iktidarı, ‘Beton lobilerine aittir’ olarak anlamaktadır” diyen Erhan Adem, "Mevcut tabloya göre, Türkiye’nin derhal tedbirler alması gerektiği ortadadır. Topraklarımızın, tahrip edilmesi ivedilikle önlenmelidir. Tarım alanlarının çeşitli nedenlerle tarımsal üretim dışına çıkarılması engellenmelidir. Ekim alanlarının bölünerek verimlilik dışına düşürülmesine son verilmelidir" dedi.

Anka Haber Ajansı

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