Erhan Adem: Üreticilerin Hayvanlarını Besleyebilmesi İçin Devlet Ciddi Bir Destek Paketi Açıklamalı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yem fiyatlarına gelen zamlara dikkat çekerek, "Yem fiyatlarına gelen artış, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın yaşamını zorlaştırıyor. Kış aylarına girerken, üreticilerin kapalı ortamlara çekilen hayvanlarını besleyebilmesi için devletin ciddi bir destek paketi açıklaması gerekiyor” dedi.

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaptığı açıklamada, artan yem fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Üreticilerin desteklenmemesi halinde yerli üretimin sekteye uğrayacağını, gıda güvenliği açısından da tehlikeli bir noktaya gelineceğini belirten Adem şunları söyledi:

"Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla hayvanların meradan kapalı alanlara çekilmesi, üreticiyi maliyet açısından daha da zor durumda bırakırken, peş peşe gelen yem zamları, üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Son aylarda süt ve besi yemine gelen ciddi zamlar, yem maliyetlerinin üretici üzerindeki baskısını artırmış durumda. Geçtiğimiz iki ay içerisinde süt yemine dört kez zam yapılırken, yalnızca son bir hafta içinde ortalama 30 TL artış yaşandı. Örneğin, süt yemi fiyatları 537 TL’den 567 TL’ye çıkarken, bazı çeşitlerde bu artış 620 TL’ye kadar ulaştı. Besi yemi de aynı şekilde fiyat artışından nasibini aldı ve 502 TL’den 518 TL’ye yükseldi. Bu zamlar, hayvancılıkla uğraşan küçük ve orta ölçekli üreticileri ciddi bir krizle karşı karşıya bıraktı.

"Sürekli yükselen maliyetler üreticinin belini büküyor"

Hayvanların kapalı ortama alınmasıyla birlikte yem ve kepek gibi temel ihtiyaçlara olan bağımlılık artarken, sürekli yükselen maliyetler üreticinin belini büküyor. Bu durum, özellikle sonbahar ve kış aylarında daha da derinleşiyor. Üreticiler, hayvanlarını besleyebilmek için yüksek fiyatlı yemi almak zorunda kalırken, birçok üretici artan maliyetlerden dolayı yem kullanımını minimuma indirmeye çalışıyor. Ancak bu, uzun vadede hayvancılık sektöründe büyük bir üretim krizine yol açabilir.

“Acil önlemler alınmalı”

Yem fiyatlarına gelen artış, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın yaşamını zorlaştırıyor. Kış aylarına girerken, üreticilerin kapalı ortamlara çekilen hayvanlarını besleyebilmesi için devletin ciddi bir destek paketi açıklaması gerekiyor. Bu, yalnızca üreticilerimizin değil, tüm Türkiye’nin gıda güvenliğini ilgilendiren bir sorundur. Üretimi devam ettirmek, yerli ve milli tarım politikalarını güçlendirmek adına acil önlemler alınmalıdır."

Anka Haber Ajansı