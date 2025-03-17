Erhan Adem’den Bakan Yumaklı’ya: “Çiftçi Destek Ödemelerini Neden Zamanında Yapmıyorsunuz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek “Destek ödemelerini neden zamanında yapmıyorsunuz? Çiftçinin ihtiyacı olan destekler parça parça ve gecikmeli ödeniyor. Oysa tarım, planlı ve öngörülebilir bir sektör olmak zorundadır. Çiftçi, desteğini ne zaman alacağını bilmeli ki üretimini buna göre yapsın. Ama hükümet, üreticiyi belirsizliğe sürüklüyor. Buradan sesleniyoruz: Bu milletin çiftçisini daha fazla oyalamayın. Tarımsal destekleri derhal, eksiksiz ve top

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek “Destek ödemelerini neden zamanında yapmıyorsunuz? Çiftçinin ihtiyacı olan destekler parça parça ve gecikmeli ödeniyor. Oysa tarım, planlı ve öngörülebilir bir sektör olmak zorundadır. Çiftçi, desteğini ne zaman alacağını bilmeli ki üretimini buna göre yapsın. Ama hükümet, üreticiyi belirsizliğe sürüklüyor. Buradan sesleniyoruz: Bu milletin çiftçisini daha fazla oyalamayın. Tarımsal destekleri derhal, eksiksiz ve toplu olarak ödeyin. Çiftçiye reva gördüğünüz bu sistemsizlik yalnızca üreticiyi değil, sofradaki ekmeği de tehdit ediyor” dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçiye verilmesi gereken destek ödemelerinin hala yapılmadığını belirterek, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

“Bu destekler bir lütuf değil, Anayasa’nın güvence altına aldığı bir haktır. Çiftçimiz alın teriyle üretiyor, toprağı işliyor, soframıza ekmek götürüyor ama karşılığında ne alıyor? Geciken ödemeler, artan maliyetler, verilen sözlerin tutulmaması... Bugün çiftçi tarlaya mazot koyamıyor, gübre alamıyor, elektrik faturasını ödeyemiyor. Peki, bu üretici nasıl ayakta kalacak? Tarımı desteklemeyen bir ülke açlığa mahkûm değil midir?

Tarım Bakanına soruyoruz: Destek ödemelerini neden zamanında yapmıyorsunuz? Çiftçiye verilmeyen bu paralar nerede bekletiliyor? Türkiye’nin gıda güvenliğini umursamıyor musunuz? Gübre, mazot, prim, tohum… Çiftçinin ihtiyacı olan destekler parça parça ve gecikmeli olarak ödeniyor. Oysa tarım, planlı ve öngörülebilir bir sektör olmak zorundadır. Çiftçi, desteğini ne zaman alacağını bilmeli ki üretimini buna göre yapsın. Ama hükümet, üreticiyi belirsizliğe sürüklüyor. Buradan sesleniyoruz: Bu milletin çiftçisini daha fazla oyalamayın. Tarımsal destekleri derhal, eksiksiz ve toplu olarak ödeyin. Çiftçiye reva gördüğünüz bu sistemsizlik yalnızca üreticiyi değil, sofradaki ekmeği de tehdit ediyor.

Bu ülkenin çiftçisi hakkını almak için beklemek zorunda değildir. İnsanlar ekmek parası için gecesini gündüzüne katarken onların emeğiyle oynayanlara karşı sessiz kalacak değiliz. Tarım bitirilirse bunun bedelini hepimiz öderiz. Çiftçiyi yok sayanlar, gün gelecek gıda krizi kapıya dayandığında bunun sorumluluğundan kaçamayacaklar. Bugün ödenmeyen desteklerin yarın soframızdan eksilen ekmek olduğunu unutmayın."

Anka Haber Ajansı